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Как ВАЗ-2101 взял в оборот Европу и навсегда вошёл в историю

2:33
Авто

К юбилею "первенца" тольяттинского автопрома АвтоВАЗ раскрыл малоизвестные детали истории ВАЗ-2101. Даже бывалые автолюбители удивятся: за скромной внешностью "копейки" скрывается настоящая техническая революция.

автомобиль
Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автомобиль

Рекорды на старте

  • За 18 лет выпущено 4,8 млн автомобилей всех модификаций.

  • В первый день — 19 апреля 1970 года — собрано всего 6 машин в цветах флага РСФСР: синем и красном.

  • Начальный темп — 70 автомобилей в смену. За первый год сошло с конвейера 23 115 экземпляров.

Инженерный прорыв

"Копейка" базировалась на Fiat 124, но советские инженеры внесли свыше 800 изменений:

  • Клиренс увеличен на 30 мм — для бездорожья.

  • Кузов усилен, чтобы пережить русские зимы и дороги.

  • Задние дисковые тормоза заменили на надёжные барабаны.

  • Мотор — полностью переработан под наши условия.

  • Новые сиденья получили регулируемые спинки — для комфорта в долгих поездках.

Курьёзы производства

  • Первая сборочная линия работала без перерыва 40 лет.

  • В ранних партиях встречались эмблемы с браком: буква "Я" в "Тольятти" стояла зеркально.

  • Все первые 37 машин отправили на краш-тесты. Самая ранняя сохранившаяся "копейка" имеет №38.

Выход в мир

  • Уже в 1971 году начался экспорт в Югославию и страны Западной Европы.

  • Название "Жигули" сменили на "Lada", чтобы избежать двусмысленных ассоциаций за рубежом.

  • С 2004 года бренд Lada стал общим для всех моделей компании.

Наследие "копейки"

  • Массовое распространение ВАЗ-2101 стимулировало использование высокооктанового бензина в СССР.

  • В 1980 году из-за увеличения скорости "копеек" в ПДД впервые ввели ограничение 90 км/ч.

  • В 1973 году модель удостоилась Государственного знака качества.

Где они теперь

Сегодня на дорогах России зарегистрировано около 150 тысяч ВАЗ-2101. Легенда на колёсах живёт, несмотря на годы.

Уточнения

ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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