Как ВАЗ-2101 взял в оборот Европу и навсегда вошёл в историю

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К юбилею "первенца" тольяттинского автопрома АвтоВАЗ раскрыл малоизвестные детали истории ВАЗ-2101. Даже бывалые автолюбители удивятся: за скромной внешностью "копейки" скрывается настоящая техническая революция.

Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобиль

Рекорды на старте

За 18 лет выпущено 4,8 млн автомобилей всех модификаций.

В первый день — 19 апреля 1970 года — собрано всего 6 машин в цветах флага РСФСР: синем и красном.

Начальный темп — 70 автомобилей в смену. За первый год сошло с конвейера 23 115 экземпляров.

Инженерный прорыв

"Копейка" базировалась на Fiat 124, но советские инженеры внесли свыше 800 изменений:

Клиренс увеличен на 30 мм — для бездорожья.

Кузов усилен, чтобы пережить русские зимы и дороги.

Задние дисковые тормоза заменили на надёжные барабаны.

Мотор — полностью переработан под наши условия.

Новые сиденья получили регулируемые спинки — для комфорта в долгих поездках.

Курьёзы производства

Первая сборочная линия работала без перерыва 40 лет.

В ранних партиях встречались эмблемы с браком: буква "Я" в "Тольятти" стояла зеркально.

Все первые 37 машин отправили на краш-тесты. Самая ранняя сохранившаяся "копейка" имеет №38.

Выход в мир

Уже в 1971 году начался экспорт в Югославию и страны Западной Европы.

Название "Жигули" сменили на "Lada", чтобы избежать двусмысленных ассоциаций за рубежом.

С 2004 года бренд Lada стал общим для всех моделей компании.

Наследие "копейки"

Массовое распространение ВАЗ-2101 стимулировало использование высокооктанового бензина в СССР.

В 1980 году из-за увеличения скорости "копеек" в ПДД впервые ввели ограничение 90 км/ч.

В 1973 году модель удостоилась Государственного знака качества.

Где они теперь

Сегодня на дорогах России зарегистрировано около 150 тысяч ВАЗ-2101. Легенда на колёсах живёт, несмотря на годы.

Уточнения

ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан.

