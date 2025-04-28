Как ВАЗ-2101 взял в оборот Европу и навсегда вошёл в историю

К юбилею "первенца" тольяттинского автопрома АвтоВАЗ раскрыл малоизвестные детали истории ВАЗ-2101. Даже бывалые автолюбители удивятся: за скромной внешностью "копейки" скрывается настоящая техническая революция.
За 18 лет выпущено 4,8 млн автомобилей всех модификаций.
В первый день — 19 апреля 1970 года — собрано всего 6 машин в цветах флага РСФСР: синем и красном.
Начальный темп — 70 автомобилей в смену. За первый год сошло с конвейера 23 115 экземпляров.
"Копейка" базировалась на Fiat 124, но советские инженеры внесли свыше 800 изменений:
Клиренс увеличен на 30 мм — для бездорожья.
Кузов усилен, чтобы пережить русские зимы и дороги.
Задние дисковые тормоза заменили на надёжные барабаны.
Мотор — полностью переработан под наши условия.
Новые сиденья получили регулируемые спинки — для комфорта в долгих поездках.
Первая сборочная линия работала без перерыва 40 лет.
В ранних партиях встречались эмблемы с браком: буква "Я" в "Тольятти" стояла зеркально.
Все первые 37 машин отправили на краш-тесты. Самая ранняя сохранившаяся "копейка" имеет №38.
Уже в 1971 году начался экспорт в Югославию и страны Западной Европы.
Название "Жигули" сменили на "Lada", чтобы избежать двусмысленных ассоциаций за рубежом.
С 2004 года бренд Lada стал общим для всех моделей компании.
Массовое распространение ВАЗ-2101 стимулировало использование высокооктанового бензина в СССР.
В 1980 году из-за увеличения скорости "копеек" в ПДД впервые ввели ограничение 90 км/ч.
В 1973 году модель удостоилась Государственного знака качества.
Сегодня на дорогах России зарегистрировано около 150 тысяч ВАЗ-2101. Легенда на колёсах живёт, несмотря на годы.
ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан.
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