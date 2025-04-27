Троллейбусы СССР: больше, чем просто транспорт

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Когда слышишь слово "троллейбус", у многих перед глазами встаёт картина: провода над дорогой, старенькая машина с огромными "рогами" и неспешная езда по городу.

Фото: commons.wikimedia.org by GTRus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)

В СССР троллейбусы были неотъемлемой частью жизни — тихие герои улиц, которые возили миллионы людей каждый день.

Первый троллейбус в Советском Союзе появился в Москве в 1933 году. Его назвали ЛК — в честь Лазаря Кагановича. Выглядел он довольно грубо: обычный автобус, только сверху приросли странные рожки для электричества. Но для своего времени это было настоящее чудо техники.

Постепенно троллейбусы завоевали всю страну. Особенно знамениты модели ЗиУ-5 и ЗиУ-9 — второй вообще стал самым массовым троллейбусом в мире! Их отправляли даже за границу: в Югославию, Кубу, Колумбию и ещё кучу стран.

Самая трогательная история связана с блокадным Ленинградом. Когда казалось, что уже ничего не работает — электричество, вода, отопление — люди всё равно восстанавливали троллейбусные линии вручную. Иногда под обстрелами, на морозе. Потому что даже один едущий троллейбус был знаком, что город жив.

Советские троллейбусы — это не просто машины. Это символы времени, упрямства и веры в будущее. И пусть сейчас на улицах всё реже встретишь такие старички, для многих они навсегда останутся тёплым воспоминанием о родном городе.