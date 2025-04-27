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Двигатели СССР: мощь, надёжность и иногда немного дыма

2:02
Авто

Двигатели в Советском Союзе были чем-то вроде железного сердца страны. От тракторов до танков, от "Жигулей" до космических кораблей — без моторов СССР не был бы тем, кем он стал.

Ракетный двигатель XLR-99, ВВС США
Фото: commons.wikimedia.org by Stahlkocher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ракетный двигатель XLR-99, ВВС США

И хотя советские движки иногда были капризными, их упрямство (в хорошем смысле) и мощь впечатляют до сих пор.

Советские инженеры создавали двигатели буквально для всего.

  • Для автомобилей — простые, как три копейки, бензиновые моторы ВАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. Они могли греметь, чихать, жрать топливо литрами, но ехали даже тогда, когда вокруг всё ломалось.
  • Для грузовиков и танков — вечные дизели ЯМЗ и В-2 (кстати, мотор В-2 был настолько удачным, что на его базе сделали кучу версий для танков, включая Т-34).
  • Для авиации — ракетные двигатели и реактивные установки, которые вывели Гагарина в космос.
  • Для судов — могучие дизели, которые позволяли флоту бороздить моря.

Что особенно интересно: в СССР очень любили делать "универсальные" движки. Например, один и тот же двигатель могли ставить на танк, трактор и тепловоз (с небольшими доработками). Эффективно? Очень! Удобно в ремонте? Тоже да.

А ещё двигатели СССР славились своей ремонтопригодностью. Потёк бензонасос? Пошевелил молотком — и поехал дальше. Сломалась поршневая? Нашёл проволоку, изоленту — и через полчаса снова на ходу. И в этом была настоящая сила — всё было рассчитано на то, чтобы выжить в самых жёстких условиях.

Двигатели СССР были грубоватыми, прожорливыми и не всегда аккуратными, но они были настоящими бойцами. Их строили не для красоты, а для работы — чтобы пахать, везти, лететь и побеждать. И многие из них работают до сих пор, доказывая: сделано

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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