Двигатели СССР: мощь, надёжность и иногда немного дыма

Двигатели в Советском Союзе были чем-то вроде железного сердца страны. От тракторов до танков, от "Жигулей" до космических кораблей — без моторов СССР не был бы тем, кем он стал.
И хотя советские движки иногда были капризными, их упрямство (в хорошем смысле) и мощь впечатляют до сих пор.
Советские инженеры создавали двигатели буквально для всего.
Что особенно интересно: в СССР очень любили делать "универсальные" движки. Например, один и тот же двигатель могли ставить на танк, трактор и тепловоз (с небольшими доработками). Эффективно? Очень! Удобно в ремонте? Тоже да.
А ещё двигатели СССР славились своей ремонтопригодностью. Потёк бензонасос? Пошевелил молотком — и поехал дальше. Сломалась поршневая? Нашёл проволоку, изоленту — и через полчаса снова на ходу. И в этом была настоящая сила — всё было рассчитано на то, чтобы выжить в самых жёстких условиях.
Двигатели СССР были грубоватыми, прожорливыми и не всегда аккуратными, но они были настоящими бойцами. Их строили не для красоты, а для работы — чтобы пахать, везти, лететь и побеждать. И многие из них работают до сих пор, доказывая: сделано
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.