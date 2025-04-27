Оставить автомобиль и бежать к выходу: как спастись при пожаре в туннеле

Если вам скажут оставить ключи в замке зажигания машины где-нибудь в большом городе, скорее всего, вы только рассмеётесь. Но бывают исключительные ситуации, когда это не только оправдано, но и жизненно необходимо.
Одним из таких случаев является пожар в туннеле. Пример — бедствия в Лос-Анджелесе или пожар в туннеле на автомагистрали M-40 в Мадриде, где сотни водителей оказались заблокированными в часы пик. Инстинкт подсказывает, что оставлять машину с ключами — плохая идея из-за риска угона, но на самом деле это может спасти жизни.
Представьте: вы едете на работу, в одном из крупнейших городов, застреваете в пробке, которая внезапно становится полной остановкой. Так было в Мадриде, где автомобиль загорелся в туннеле, создав километровые пробки.
"Оставьте автомобиль с ключами и немедленно двигайтесь к ближайшему аварийному выходу", — предупредила водителей система оповещения в туннеле.
Как пояснил Роберто Алонсо, начальник пожарной охраны Мадрида, при пожаре в туннеле главное — как можно скорее выбраться наружу.
"Нельзя оставаться в машине, особенно в замкнутом пространстве," — написал он в социальных сетях.
Если вы не можете немедленно покинуть туннель, постарайтесь остановиться как можно ближе к обочине. Затем сообщите о своём местоположении и количестве людей в машине, позвонив по номеру 112. Важно: оставьте ключи в замке зажигания, наденьте светоотражающий жилет и двигайтесь к аварийному выходу в сторону, противоположную распространению дыма.
Спасательные службы смогут быстро переместить автомобиль вручную или использовать специализированную технику без необходимости разрушать транспортные средства. Этот подход доказал свою эффективность при ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе, где на помощь приходили даже бульдозеры.
Стоит отметить, что современные автомобили с системами бесключевого доступа облегчают эвакуацию — водитель может находиться поблизости, оставаясь в безопасности. Однако для владельцев старых машин рекомендации пожарных остаются особенно актуальными.
Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).
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