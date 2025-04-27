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Оставить автомобиль и бежать к выходу: как спастись при пожаре в туннеле

2:20
Авто

Если вам скажут оставить ключи в замке зажигания машины где-нибудь в большом городе, скорее всего, вы только рассмеётесь. Но бывают исключительные ситуации, когда это не только оправдано, но и жизненно необходимо.

Подводный тоннель
Фото: carandmotor.gr is licensed under Public domain
Подводный тоннель

Одним из таких случаев является пожар в туннеле. Пример — бедствия в Лос-Анджелесе или пожар в туннеле на автомагистрали M-40 в Мадриде, где сотни водителей оказались заблокированными в часы пик. Инстинкт подсказывает, что оставлять машину с ключами — плохая идея из-за риска угона, но на самом деле это может спасти жизни.

Представьте: вы едете на работу, в одном из крупнейших городов, застреваете в пробке, которая внезапно становится полной остановкой. Так было в Мадриде, где автомобиль загорелся в туннеле, создав километровые пробки.

"Оставьте автомобиль с ключами и немедленно двигайтесь к ближайшему аварийному выходу", — предупредила водителей система оповещения в туннеле.

Как пояснил Роберто Алонсо, начальник пожарной охраны Мадрида, при пожаре в туннеле главное — как можно скорее выбраться наружу.

"Нельзя оставаться в машине, особенно в замкнутом пространстве," — написал он в социальных сетях.

Если вы не можете немедленно покинуть туннель, постарайтесь остановиться как можно ближе к обочине. Затем сообщите о своём местоположении и количестве людей в машине, позвонив по номеру 112. Важно: оставьте ключи в замке зажигания, наденьте светоотражающий жилет и двигайтесь к аварийному выходу в сторону, противоположную распространению дыма.

Почему так важно оставить ключи

Спасательные службы смогут быстро переместить автомобиль вручную или использовать специализированную технику без необходимости разрушать транспортные средства. Этот подход доказал свою эффективность при ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе, где на помощь приходили даже бульдозеры.

Стоит отметить, что современные автомобили с системами бесключевого доступа облегчают эвакуацию — водитель может находиться поблизости, оставаясь в безопасности. Однако для владельцев старых машин рекомендации пожарных остаются особенно актуальными.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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