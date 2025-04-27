Заброшенный VW Golf накопил штрафов на 200 тысяч евро за парковку на аэропорту

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Более года назад водитель припарковал Volkswagen Golf на стоянке краткосрочного пребывания аэропорта "Вилли Брандт" в Берлине. Возможно, изначально он рассчитывал вернуться через несколько минут, оставив автомобиль на короткий срок, но в итоге машина так и осталась на парковке, накапливая долг, который превысил 200 000 евро.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Парковка рассчитана на краткосрочное пользование: первые 10 минут бесплатные, затем за 15 минут стоянки нужно заплатить 5 евро, а за час — уже 23 евро. В то время как на долгосрочной стоянке аэропорта неделя обошлась бы владельцу всего в 40 евро, на этой парковке ежедневная ставка составляет внушительные 552 евро. Таким образом, за прошедший год сумма долга достигла космических масштабов.

Сам автомобиль — Volkswagen Golf пятого поколения, тёмно-серого цвета с номерами из Ганновера. Как рассказали представители парковки, у машины автоматическая коробка передач, под стеклом приклеены какие-то бумаги, а экран мультимедийной системы разбит. Всё это указывает на то, что владелец, мягко говоря, не особо заботился о своём транспортном средстве.

Ответственность за парковку несёт не сам аэропорт, а компания APCOA Deutschland GmbH. Представители аэропорта в комментарии для немецких СМИ заявили:

"Наши сотрудники осведомлены о ситуации и находятся в тесном контакте с оператором парковки", —

ответили представители аэропорта.

Что касается возможности взыскания задолженности, то ситуация непростая. Если владелец автомобиля умер, это выяснит полиция, если поступит соответствующая жалоба от управляющих парковкой. В случае если он жив, вопрос будет зависеть от его финансовых возможностей.

После того как история попала в СМИ, компания-оператор парковки всё-таки активизировалась. Известно, что в последние дни автомобиль был эвакуирован с помощью крана, но куда именно его перевезли, пока неизвестно.

Уточнения

Volkswagen Golf (fɔlksˈvaːɡn ˈɡɔlf) — автомобиль немецкой компании Volkswagen. Golf стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире (по данным на 2007 год произведено более 25 миллионов шт.), является лидером продаж в Европе.

