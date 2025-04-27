Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плесень на хлебе: можно ли просто отрезать и есть дальше
Ширин Букли оставила послание Зинедину Зидану после её титула на ЧЕ по дзюдо
Самолёты, которые заставили мир уважать: ТОП-5 советских и российских легенд
Где шашлык вас удивит: самые доступные и дорогие варианты по всей России
Нагиев ответил на обвинения в инфоцыганстве: что скрывается за его курсами в Дубае — неожиданные факты
Соленая месть: что делает с телом любимый шашлык и как это пережить
Пятна крови, жира и фломастеров: чем реально их убрать без химии
Монако возглавило рейтинг: почему это место стало хитом для туристов всех возрастов
Клава Кока раскрыла свои новые правила в отношениях — что она больше не приемлет в мужчинах?

Заброшенный VW Golf накопил штрафов на 200 тысяч евро за парковку на аэропорту

0:35
Авто

Более года назад водитель припарковал Volkswagen Golf на стоянке краткосрочного пребывания аэропорта "Вилли Брандт" в Берлине. Возможно, изначально он рассчитывал вернуться через несколько минут, оставив автомобиль на короткий срок, но в итоге машина так и осталась на парковке, накапливая долг, который превысил 200 000 евро.

Volkswagen Golf
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Golf

Парковка рассчитана на краткосрочное пользование: первые 10 минут бесплатные, затем за 15 минут стоянки нужно заплатить 5 евро, а за час — уже 23 евро. В то время как на долгосрочной стоянке аэропорта неделя обошлась бы владельцу всего в 40 евро, на этой парковке ежедневная ставка составляет внушительные 552 евро. Таким образом, за прошедший год сумма долга достигла космических масштабов.

Сам автомобиль — Volkswagen Golf пятого поколения, тёмно-серого цвета с номерами из Ганновера. Как рассказали представители парковки, у машины автоматическая коробка передач, под стеклом приклеены какие-то бумаги, а экран мультимедийной системы разбит. Всё это указывает на то, что владелец, мягко говоря, не особо заботился о своём транспортном средстве.

Ответственность за парковку несёт не сам аэропорт, а компания APCOA Deutschland GmbH. Представители аэропорта в комментарии для немецких СМИ заявили:

"Наши сотрудники осведомлены о ситуации и находятся в тесном контакте с оператором парковки", —
ответили представители аэропорта.

Что касается возможности взыскания задолженности, то ситуация непростая. Если владелец автомобиля умер, это выяснит полиция, если поступит соответствующая жалоба от управляющих парковкой. В случае если он жив, вопрос будет зависеть от его финансовых возможностей.

После того как история попала в СМИ, компания-оператор парковки всё-таки активизировалась. Известно, что в последние дни автомобиль был эвакуирован с помощью крана, но куда именно его перевезли, пока неизвестно.

Уточнения

Volkswagen Golf (fɔlksˈvaːɡn ˈɡɔlf) — автомобиль немецкой компании Volkswagen. Golf стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире (по данным на 2007 год произведено более 25 миллионов шт.), является лидером продаж в Европе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Наука и техника
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Домашние животные
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Последние материалы
Новак Джокович выдал сенсационную новость о своей дальнейшей карьере
Большой человек: непобедимое ожирение. Человечество разобралось. почему мы становимся толще
Долговая яма: что стоит за резким увеличением задолженности АО ОДК — Пермские моторы
Рассада зацвела не вовремя? Вот как спасти урожай без лишних хлопот
Как оставаться активным и счастливым в 60+? 7 привычек, которые делают жизнь яркой
Вода из старой бочки спасает урожай или губит корни: правда о поливе
7 автомобилей 80-х, которые изменили мировой автопром навсегда
Проверка на трезвость каждый день: штрафы превращаются в технологии
Тайна стойкости парфюма: всё решает один маленький штрих
Не пей из фонтана молодости — просто возьми эту помаду и нанеси на губы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.