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7 автомобилей 80-х, которые изменили мировой автопром навсегда

2:50
Авто

Восьмидесятые годы прошлого века стали настоящей эпохой расцвета для автопрома. Именно тогда на свет появились модели, которые до сих пор считаются настоящими иконами. Эти автомобили впечатляли не только дерзким дизайном, но и технологиями, которые навсегда изменили представления о том, каким должен быть идеальный автомобиль.

Лянча Дельта Интеграль
Фото: commons.wikimedia.org by Brian Snelson from Hockley, Essex, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лянча Дельта Интеграль

DeLorean DMC-12: машина времени и стиль эпохи

С футуристическими линиями кузова и дверями типа "крыло чайки", DeLorean DMC-12 стал символом 80-х, особенно после появления в фильме "Назад в будущее". Технические характеристики машины были скромными, но харизма дизайна сделала её настоящей легендой.

Ferrari Testarossa: воплощение роскоши

Широкая корма, массивные боковые воздухозаборники и грозный вид — Ferrari Testarossa стал иконой статуса и скорости. Под капотом скрывался мощный V12, который не оставлял шансов конкурентам на дороге.

Porsche 959: технологический прорыв

Porsche 959 был передовым на своё время: полный привод, двойной турбонаддув, инновационные системы безопасности. Этот суперкар стал эталоном технологического совершенства и определил стандарты на десятилетия вперёд.

BMW M3 (E30): спорт на каждый день

Легендарный BMW M3 первого поколения стал мечтой автолюбителей благодаря идеальному балансу между спортивным характером и практичностью. Четкий руль, мощный мотор и культовый статус сделали его настоящей иконой.

Audi Quattro: революция на ралли

Audi Quattro перевернул мир автоспорта. Впервые полный привод был использован на раллийных автомобилях, обеспечивая непревзойденное сцепление с дорогой и принося бренду множество побед.

Volkswagen Golf GTI: рождение хот-хэтчей

Golf GTI стал первопроходцем среди горячих хэтчбеков. Спортивная динамика, доступная цена и практичность сделали его выбором миллионов — и задали моду на "горячие" компактные машины.

Lancia Delta Integrale: король ралли

Lancia Delta Integrale безоговорочно доминировала в мире ралли. Её агрессивная управляемость и непобедимый дух принесли бренду бесчисленные чемпионские титулы, а модели — культовый статус.

Вечная слава автомобилей 80-х

Эти машины стали не просто транспортом, а частью культуры. Они вдохновляли дизайнеров, инженеров и просто мечтателей, оставляя яркий след в истории автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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