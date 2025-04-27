Как не клюнуть носом за рулём: способы победить сон в пути без литров энергетиков и бессмысленных остановок

В долгих ночных поездках важно оставаться бодрым без помощи кофе и энергетиков. В основе подборки — наблюдения за профессиональными водителями, советы психологов и бонус от писателя-натуралиста.
Лучший способ подготовиться — хорошенько выспаться накануне. Крепкий и непрерывный сон помогает мозгу дольше сохранять концентрацию в дороге. Если это не удалось, не стесняйтесь делать короткие остановки для сна прямо по пути: несколько минут дремоты эффективнее борьбы со сном на ходу.
Прохладный салон. Холодный воздух помогает сохранить бодрость. Установите кондиционер на минимально комфортную температуру, а для пассажиров запасите пледы.
Радио. Настройтесь на бодрую радиостанцию с новостями дорожной ситуации — это отвлечёт от монотонности и поможет держать мозг в тонусе.
Лёгкий массаж лица, головы, шеи и ушей способен вернуть бодрость даже в самые тяжёлые ночные часы. Приём прост и доступен прямо за рулём.
Писатель Джеральд Даррелл рекомендовал думать о своих долгах. Стресс от финансовых обязательств способен развеять сонливость даже лучше холодного душа.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.