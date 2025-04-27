Как не клюнуть носом за рулём: способы победить сон в пути без литров энергетиков и бессмысленных остановок

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В долгих ночных поездках важно оставаться бодрым без помощи кофе и энергетиков. В основе подборки — наблюдения за профессиональными водителями, советы психологов и бонус от писателя-натуралиста.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель ночью

Перед стартом: крепкий сон

Лучший способ подготовиться — хорошенько выспаться накануне. Крепкий и непрерывный сон помогает мозгу дольше сохранять концентрацию в дороге. Если это не удалось, не стесняйтесь делать короткие остановки для сна прямо по пути: несколько минут дремоты эффективнее борьбы со сном на ходу.

2 трюка от водителей-профессионалов

Прохладный салон. Холодный воздух помогает сохранить бодрость. Установите кондиционер на минимально комфортную температуру, а для пассажиров запасите пледы.

Радио. Настройтесь на бодрую радиостанцию с новостями дорожной ситуации — это отвлечёт от монотонности и поможет держать мозг в тонусе.

5 психологических приёмов

Внимание к деталям. Замечайте цвета машин, номера, мелкие детали пейзажа — это снижает риск "провалиться" в режим автопилота.

Неожиданная музыка. Плейлист с разными ритмами и жанрами помогает активизировать внимание.

Дыхание. Делайте глубокие вдохи и медленные выдохи: насыщение кислородом снимает усталость.

Игры разума. Считайте в обратном порядке, сочиняйте истории по номерам машин — так мозг остаётся включённым.

Регулярные паузы. Останавливайтесь каждые 2-3 часа для короткой разминки и питья воды.

Приём от психиатра: самомассаж

Лёгкий массаж лица, головы, шеи и ушей способен вернуть бодрость даже в самые тяжёлые ночные часы. Приём прост и доступен прямо за рулём.

Шуточный совет от натуралиста

Писатель Джеральд Даррелл рекомендовал думать о своих долгах. Стресс от финансовых обязательств способен развеять сонливость даже лучше холодного душа.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

