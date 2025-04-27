То, за что в сервисе дерут деньги, можно сделать дома за 10 минут: фары будут как новые

Тусклый свет фар не всегда вина ламп. Чаще проблема кроется в мутном покрытии, которое годами собирает царапины, грязь и реагенты. Но вернуть прозрачность можно за 10 минут без замены фар и визита в сервис.
Секрет — в обычной зубной пасте с мягкими абразивами. Она аккуратно снимает налёт, открывая чистую поверхность. Главное условие — использовать классическую белую пасту, а не гель или отбеливающие формулы.
Процесс прост: вымойте фары с мылом, высушите, нанесите пасту на влажную ткань и круговыми движениями обработайте пластик. Давить сильно не нужно — это может повредить покрытие.
После полировки смойте пасту водой, вытрите насухо и нанесите слой автомобильного воска для защиты от загрязнений.
Эффект заметен сразу: свет станет ярче и чище, дорожная разметка будет видна за десятки метров, а встречные водители перестанут слепить вас фарами.
Повторяйте процедуру раз в сезон — и фары сохранят прозрачность надолго.
Сервисы предпочитают не рассказывать о подобных методах — ведь полноценная полировка обходится в несколько раз дороже. А домашняя чистка требует лишь капли пасты и нескольких минут работы.
Проверьте свои фары: возможно, вы теряете половину видимости на дороге — и даже не подозреваете об этом.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.