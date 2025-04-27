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То, за что в сервисе дерут деньги, можно сделать дома за 10 минут: фары будут как новые

1:33
Авто

Тусклый свет фар не всегда вина ламп. Чаще проблема кроется в мутном покрытии, которое годами собирает царапины, грязь и реагенты. Но вернуть прозрачность можно за 10 минут без замены фар и визита в сервис.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Простой лайфхак из ванной

Секрет — в обычной зубной пасте с мягкими абразивами. Она аккуратно снимает налёт, открывая чистую поверхность. Главное условие — использовать классическую белую пасту, а не гель или отбеливающие формулы.

Процесс прост: вымойте фары с мылом, высушите, нанесите пасту на влажную ткань и круговыми движениями обработайте пластик. Давить сильно не нужно — это может повредить покрытие.

После полировки смойте пасту водой, вытрите насухо и нанесите слой автомобильного воска для защиты от загрязнений.

Мгновенный результат

Эффект заметен сразу: свет станет ярче и чище, дорожная разметка будет видна за десятки метров, а встречные водители перестанут слепить вас фарами.

Повторяйте процедуру раз в сезон — и фары сохранят прозрачность надолго.

Почему об этом молчат

Сервисы предпочитают не рассказывать о подобных методах — ведь полноценная полировка обходится в несколько раз дороже. А домашняя чистка требует лишь капли пасты и нескольких минут работы.

Проверьте свои фары: возможно, вы теряете половину видимости на дороге — и даже не подозреваете об этом.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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