Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили всё чаще становятся товарами с ограниченным сроком службы. Если в 1980–1990-х долговечность была одним из главных аргументов в борьбе за покупателя, то сегодня автопром настроен иначе: спустя 3-5 лет потребителя должны снова заманить в автосалон.

Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автовоз

Слабые места, заложенные в проект

На этапе проектирования производители намеренно ограничивают ресурс ключевых узлов — двигателя, трансмиссии и электроники. Реальный срок безотказной службы автомобилей часто едва перекрывает гарантийный период. После этого владельцу остаётся выбирать между дорогостоящим ремонтом или покупкой новой машины.

Лёгкость оборачивается хрупкостью

В стремлении снизить массу машин для улучшения топливной экономичности всё чаще используют лёгкие материалы: вместо чугуна — алюминий, вместо надёжных поршней — тонкостенные и облегчённые. Такой подход делает двигатели уязвимыми к перегреву и преждевременному износу.

Трансмиссия ради экономии

В погоне за снижением себестоимости автоконцерны массово заменяют классические "автоматы" вариаторами и роботизированными коробками передач. Несмотря на технологичность, такие решения быстрее выходят из строя, особенно при интенсивной эксплуатации и нерегулярном обслуживании.

Экология с побочными эффектами

Современные экологические нормы обязывают оснащать машины катализаторами. Эти системы эффективно очищают выхлоп, но сами быстро теряют работоспособность — уже через 3-5 лет. Итог — потеря мощности и новые расходы на замену дорогостоящих компонентов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

