Секрет от перекупа: три приёма, которые позволят продать авто на 20% дороже

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Авто

Продать автомобиль дорого — не случайность, а тонкая технология. Покупатель принимает решение за 7 секунд, и всё должно работать на иллюзию идеального состояния.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Сила в деталях: незаметные улучшения

Начать стоит с подкапотного пространства. Замените все болты и гайки: ржавчина сразу выдает машину без ухода. Новый крепёж стоит недорого, а эффект создаёт впечатление о заботливом владельце.

Не забудьте о пластике — отполируйте ручки дверей пастой для фар. Выгоревший пластик старит машину на годы, а восстановленный добавляет свежести. Уплотнители дверей обработайте силиконовой смазкой — они станут как новые.

Атмосфера без лишних следов

В салоне важно убрать всё личное: коврики с логотипами, чехлы, ароматизаторы. Чем меньше намёков на прежнюю жизнь машины, тем легче покупателю представить её своей.

Запах — скрытое оружие. За пару дней до показа положите в бардачок мешочек с кофейными зёрнами, а под сиденья — сухие корки апельсина. Кофе нейтрализует запахи, цитрус оставит лёгкий аромат чистоты. Перед осмотром уберите их.

Бумажная уверенность

Подготовьте график техобслуживания на фирменном бланке — даже если масло менялось самостоятельно. Папка с чеками за запчасти будет внушать доверие и исключит подозрения в "кустарной сборке".

Игра на цене

Указывайте цену на 15-20% выше средней и пишите: "Срочная продажа — готов(а) уступить". Так покупатель почувствует себя победителем в торге.

Во время осмотра обязательно подчеркните: "Жаль расставаться, машина обслужена до 2025 года". Это усилит ощущение дефицита и ценности предложения.

Осторожно с чистотой под капотом

Мойка двигателя — риск. Сильно вычищенное подкапотное пространство вызывает подозрения. Достаточно аккуратно протереть его влажной тряпкой, оставив лёгкий налёт "бережной эксплуатации".

Небольшие вложения в детали превращают старый автомобиль в "ухоженную находку" и добавляют к цене внушительную надбавку.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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