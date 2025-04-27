Электромобили на бензине: новый ход китайцев, чтобы покорить Европу

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Чтобы завоевать европейский рынок, китайские автопроизводители выбрали необычную стратегию: разрабатывают электромобили с бензиновыми генераторами. Эта технология, называемая EREV (электрокар с увеличенным радиусом действия), позволяет значительно увеличить дальность хода без полной зависимости от зарядных станций.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Электричество с бензиновым вкусом

На Шанхайском автосалоне были представлены модели, способные проехать более 1000 километров. В таких автомобилях бензиновый генератор заряжает аккумулятор только при необходимости, сохраняя электрический привод, но добавляя выбросы. Решение оказалось популярным в Китае: в 2024 году продажи EREV-моделей превысили миллион экземпляров.

Теперь китайские производители — включая Leapmotor — начинают поставки EREV в Европу, тогда как Stellantis и Volkswagen готовят свои версии для американского рынка.

Запад сомневается, но рынок растёт

Хотя в США и Европе электрификация идёт медленнее, чем ожидалось, опросы показывают: почти четверть автомобилистов готовы рассмотреть покупку электромобиля с увеличенным запасом хода. Их привлекает баланс между экологичностью и отсутствием страха остаться без заряда.

Кроме того, EREV-модели дешевле полноценных электрокаров примерно на 3000 долларов благодаря более компактным аккумуляторам.

Европа в ожидании перемен

К 2035 году Европа планирует полностью перейти на электромобили. Это ставит под вопрос долгосрочные перспективы для технологий вроде EREV. Однако возможные исключения для малозагрязняющих систем дают китайским производителям шанс закрепиться на европейском рынке.

Пока же именно китайские бренды становятся главными тестировщиками нового формата для водителей Запада.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

