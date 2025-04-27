Топ-6 самых дешёвых внедорожников 2025 года: что реально вывозит бездорожье

3:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Хочешь внедорожник, но без кредита на полжизни? В 2025 году на рынке ещё остались модели, которые по-настоящему могут месить грязь и стоить разумных денег. Смотрим, кто выжил в этой гонке.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

LADA Niva Legend: старый добрый боец

Без "Нивы" не обойтись. В 2025 году трёхдверная LADA Niva Legend всё ещё держит титул самого доступного рамного внедорожника в России. Цена — около миллиона рублей.

Под капотом — знакомый 1.7-литровый двигатель на 83 силы, механика, полный привод. Комфорта почти нет, шумоизоляция — "на любителя природы", расход — 10 литров. Но чинится "Нива" проще простого, а на бездорожье — настоящий герой.

LADA Niva Travel: чуть ближе к XXI веку

Плюс-минус тот же набор, но в более современной упаковке. Travel стоит около 1.2-1.4 млн рублей. Те же 83 силы, полный привод, но уже с электростеклоподъёмниками, обогревом зеркал и чуть уютнее салоном.

Для лёгкого бездорожья и деревенских дорог — то, что надо. А по трассе выше 100 км/ч — как марафонец на последних метрах: тяжело, но едет.

УАЗ "Хантер": брутальность без лишних слов

Если хочешь внедорожник без сантиментов — это он. УАЗ "Хантер" стартует от 1.5 млн рублей: рама, 2.7-литровый мотор на 112 сил, полный привод, минимум комфорта. Расход — до 15 литров. Но заехать может туда, где остальные даже не сунутся.

Идеально для охоты, рыбалки и пугания кроссоверов на парковке.

Suzuki Jimny: маленький да удаленький

Jimny можно ещё найти у дилеров за 2-2.5 млн рублей. Лёгкий, с рамой, полным приводом и 1.5-литровым мотором на 102 силы. Расход — всего 7-8 литров.

Салон тесный, багажник микроскопический, на трассе "плывёт", но на бездорожье этот малыш даст фору многим большим внедорожникам.

Renault Duster: компромисс между городом и полем

Duster — скорее кроссовер, но с намёком на внедорожник. Стоит от 1.8 млн рублей, предлагает полный привод и клиренс 210 мм. По грязи лазит уверенно, по асфальту — удобен, но шумноват.

Отличный вариант для тех, кто хочет ездить на дачу и при этом не страдать в городе.

Haval Jolion и Chery Tiggo 4: китайский вызов

Бюджетные китайцы тоже не дремлют. Jolion стоит около 2 млн, Tiggo 4 — от 1.8 млн. Полный привод есть в топовых версиях, клиренс — до 200 мм.

Идеальны для лёгких грунтовок, снега и городских приключений. Но на тяжёлое бездорожье соваться на них лучше только в мечтах.

Что в итоге выбрать

Любишь месить грязь? Бери Niva Legend или "Хантер". Хочешь чуть больше комфорта — присмотрись к Travel или Duster. За японскую надёжность заплати Jimny. А если нужен городской кроссовер с амбициями — китайцы вполне подойдут.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

