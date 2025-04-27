Без света в конце туннеля: как Nissan оказался заложником собственных ошибок

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Компания Nissan переживает тяжёлые времена. На фоне неудачного слияния с Honda, масштабной реструктуризации и падения продаж автопроизводитель прогнозирует чистый убыток в размере 4,6 млрд евро за 2024-2025 финансовый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nissan Kicks

Убытки на фоне обесценивания активов

Финансовый прогноз Nissan был резко пересмотрен: убытки в размере от 700 до 750 миллиардов иен превысили прежние ожидания почти в десять раз. Главными факторами стали стоимость плана восстановления — более 60 миллиардов иен — и обесценивание активов в Северной Америке и Европе на 500 миллиардов иен.

Сокращения и смена руководства

В ответ на падение продаж, особенно в США и Китае, компания сократила 9000 рабочих мест и снизила производственные мощности на 20%. Новый генеральный директор Иван Эспиноса, назначенный в марте, пытается стабилизировать ситуацию, подчёркивая наличие финансовых ресурсов и силу продуктовой линейки.

Попытка объединения с Honda провалилась, что привело к уходу Макото Учиды с поста генерального директора и ещё больше ослабило позиции Nissan на мировом рынке.

Китайский рынок и торговые войны

В Китае продажи Nissan упали на 26% в марте, что стало тревожным сигналом на фоне конкуренции с местными производителями электрокаров. Несмотря на спад, компания планирует вложить 1,4 миллиарда долларов в развитие на китайском рынке до 2026 года.

Одновременно Nissan оказался под ударом торговой войны между США и Японией. Новые пошлины в размере 25% на импортируемые автомобили могут обойтись компании в 2,7 миллиарда евро в год.

В поисках выхода: интерес Foxconn

На фоне финансового давления возможным спасением для Nissan может стать сотрудничество с Foxconn. Тайваньский гигант выразил интерес к покупке доли Renault в Nissan, что может изменить расстановку сил на мировом автомобильном рынке.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

