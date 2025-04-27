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Литой диск облез: стоит ли хвататься за баллончик или ехать в сервис

2:27
Авто

Литые и кованые диски есть практически на каждом современном автомобиле. Но через 5-7 лет эксплуатации водители всё чаще замечают, что краска на них начинает шелушиться и отваливаться. Что делать и поможет ли в таком случае покраска баллончиком?

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Почему красят литые диски

Хотя алюминий сам по себе не ржавеет, наши дороги зимой — это испытание: соль, реагенты и песок разъедают незащищённую поверхность. Поэтому все литые диски покрывают краской или лаком, чтобы уберечь металл.

Плюс покраска придаёт дискам эффектный вид, скрывает мелкие царапины после обработки и облегчает уход — крашеные диски проще мыть.

Особенности дисков с алмазной проточкой

Сегодня всё популярнее становятся диски с алмазной проточкой: на солнце они красиво переливаются. Но именно такие поверхности — самые уязвимые. При проточке краска снимается, а защитный лак наносится поверх. В итоге при малейшем сколе в этом месте алюминий быстро начинает разрушаться от соли и грязи.

Как восстановить облезлый диск

Перекрашивать литые диски можно. Но качественный результат в домашних условиях баллончиком получить сложно — лучше обратиться в мастерскую, особенно если диск пострадал серьёзно.

Есть два способа ремонта:

  • Бюджетный вариант: локальная зачистка повреждений и покраска поверх старого слоя. Минус — старое покрытие может отслоиться вместе с новым.

  • Полноценный ремонт: полное снятие краски пескоструем, тщательная подготовка поверхности, многоступенчатая покраска с последующей сушкой в печи. Такой способ надёжнее и долговечнее.

А если диск с проточкой

Здесь возможны два пути:

  • Окрасить диск в один цвет, пожертвовав фирменным дизайном.

  • Или восстановить его как было: заново проточить поверхность и покрыть несколькими слоями лака. Да, блеск будет чуть тусклее, но защита — надёжнее.

Во сколько обойдётся ремонт

Цены сильно варьируются по регионам. Например, покраска четырёх дисков 15-18 диаметра стоит 8-12 тысяч рублей. Если нужна ещё и алмазная проточка — приготовьтесь выложить 18-25 тысяч за комплект.

Уточнения

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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