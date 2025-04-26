Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всегда выигрывать в боулинге легко: как бросить мяч, чтобы сбить как можно больше кеглей
Секрет успеха в Minecraft: когда стоит учиться у других, а когда действовать самому
Этот способ полива стоит 0 рублей — а работает, как автомат
192 лошадиные силы и полный привод: что скрывает новый Haval F7x
Теперь джойстик вместо руля: новый Mercedes EQS с технологией Steer-by-Wire
Марс зовёт: кислородные фабрики будущего уже работают
Тайное оружие путешественника: 4 вещи, которые спасут от бессонницы в самолёте
MG представляет Cyber X: секретный концепт, который перевернёт рынок
Макияж для тех, кто не умеет краситься, но хочет выглядеть как звезда

Железная дорога СССР: рельсошпаловая артерия страны

2:19
Авто

Железные дороги в Советском Союзе были настоящими артериями, связывавшими города, заводы, сёла и порты.

Грузовой поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandrs Timofejev…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Грузовой поезд

Они не просто перевозили грузы и людей — они держали на себе экономику, армию и повседневную жизнь огромной страны.

Гигантская сеть

  • Длина железных дорог СССР к 1980-м годам превышала 145 тысяч километров.
  • Строили их в любых условиях — от пустынь Средней Азии до вечной мерзлоты Сибири.
  • Легендарные магистрали, вроде Транссиба, стали символами инженерного героизма.

Поездом можно было доехать от Бреста до Владивостока, сменив десятки часовых поясов и климатов.

Как ехали люди

  • Плацкартные вагоны были самыми популярными: недорого, тесно, но по-домашнему.
  • Купе считалось комфортом: закрытая дверь, столик, чуть больше тишины.
  • В вагоне-ресторане можно было выпить чай в подстаканнике и съесть котлету с картошкой.
  •  У каждого была с собой еда: яйца, курица в фольге, бутерброды с колбасой.

Длинные разговоры, чтение газет и книги, карточные игры на нижней полке — всё это было частью дороги.

Грузы и техника

Железная дорога возила:

— Нефть, уголь, сталь — тоннами.
— Тракторы и комбайны — для полей.
— Армию и технику — туда, где нужно.

Железнодорожные войска были особой силой: они строили мосты, прокладывали пути в рекордные сроки, иногда прямо под огнём.

Романтика поездов

  • Проводницы с кипятильниками. Долгие стоянки на станциях, где продавали пирожки и рыбу.
  • Открытые окна, через которые залетал запах полей.
    Ночные беседы о жизни с незнакомыми попутчиками.

Железная дорога СССР — это не только транспорт. Это была отдельная культура, где сплетались судьбы, дороги и мечты.

Без железных дорог Советский Союз не смог бы жить. Они соединяли людей, двигали заводы, открывали горизонты. И до сих пор многие вспоминают поездки по СССР с теплотой: как маленькое путешествие через всю страну, где за окном всегда было будущее.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Наука и техника
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Последние материалы
Тайное оружие путешественника: 4 вещи, которые спасут от бессонницы в самолёте
Железная дорога СССР: рельсошпаловая артерия страны
MG представляет Cyber X: секретный концепт, который перевернёт рынок
Макияж для тех, кто не умеет краситься, но хочет выглядеть как звезда
Железная дорога СССР. Как добирались из Калининграда в Сибирь
Ближневосточное чудо из морозилки: десерт с фисташками и шоколадом в сети Costco превратился в вирусный хит
Урожай брокколи зависит от соседей — проверь, кто рядом
Кошки как символ счастья и защиты: где их чтят до сих пор
Как убрать царапины на стекле авто за пару часов — проверенный метод
Новый взгляд на брак: почему одинокие реже сталкиваются с деменцией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.