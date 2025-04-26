192 лошадиные силы и полный привод: что скрывает новый Haval F7x

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На фоне потока кроссоверов всех мастей редко что-то привлекает особое внимание. Но запуск производства нового Haval F7x в Тульской области — исключение. Этот автомобиль создаётся исключительно для России, и у него весьма необычная история.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

На самом деле это не совсем то, что кажется

Хотя модель позиционируется как "второе поколение" F7x, в реальности всё сложнее. Оригинальный F7x прекратил выпуск в Китае в 2021 году, а в России — в 2024-м. Сегодня под знакомым именем Haval F7 продаётся другая модель — китайский Shenshou.

Новый F7x — купеобразная версия именно этого Shenshou, специально переработанная для российского рынка. В Китае такой модификации официально нет. По сути, это совершенно новый автомобиль, связанный с первым F7x только названием.

Что изменилось в конструкции и оснащении

Основа новинки — модульная платформа L. E.M.O.N., знакомая по моделям Jolion, Dargo и H3. F7x отличается альтернативным дизайном кузова: изменены задние стойки и форма крышки багажника для создания стремительного силуэта.

В России модель получила важные адаптации:

увеличенный бачок омывателя с индикатором уровня жидкости,

усиленная антикоррозийная защита,

"зимний пакет" опций,

место для установки фаркопа.

Техническая начинка без сюрпризов

Под капотом — проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 192 л. с. и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Есть полный привод и приличный клиренс, но купеобразная форма всё же намекает: машина больше для города, чем для бездорожья.

Интерьер и оснащение: продуманная практичность

Салон F7x почти полностью копирует стандартный F7:

14,6-дюймовая мультимедийная система,

12,3-дюймовая цифровая приборная панель,

сохранены физические кнопки управления.

Добавлены:

голосовой ассистент Haval с поддержкой сервисов "Яндекса",

проекционный дисплей,

камеры кругового обзора,

передние сиденья с 8-позиционной регулировкой.

За безопасность отвечают 6 подушек и набор электронных ассистентов ADAS, эффективность которых ещё предстоит проверить на практике.

Внешность с намёком на премиум

F7x предлагает более динамичный профиль, напоминающий лифтбеки. Оптика осталась без изменений, но задняя часть выглядит свежо и современно.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

