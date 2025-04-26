700 км на одном заряде: Opel бросает вызов Tesla

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Opel представила полностью электрическую версию своего популярного кроссовера Grandland. Новая модель, построенная на платформе STLA Medium от Stellantis, предлагает впечатляющий запас хода до 700 км по циклу WLTP.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Opel Grandland

Новый Opel Grandland Electric: что нужно знать

Дизайн и интерьер

Внешне Grandland Electric отличается современным дизайном с фирменной решёткой Vizor и светодиодными фарами Intelli-Lux. Интерьер предлагает простор и комфорт, включая 16-дюймовый сенсорный экран и эргономичные сиденья с функцией массажа.

Технические характеристики

Батарея : до 98 кВт·ч

Запас хода : до 700 км (WLTP)

Мощность : 213 л. с.

Разгон 0-100 км/ч: 9,0 секунды

Технологии и безопасность

Grandland Electric оснащён передовыми системами помощи водителю, включая Intelli-Drive 2.0 с полуавтоматическим управлением и адаптивным круиз-контролем. Система подвески с частотно-селективным демпфированием обеспечивает комфортную и стабильную езду.​

Уточнения

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).

