700 км на одном заряде: Opel бросает вызов Tesla

Opel представила полностью электрическую версию своего популярного кроссовера Grandland. Новая модель, построенная на платформе STLA Medium от Stellantis, предлагает впечатляющий запас хода до 700 км по циклу WLTP.
Внешне Grandland Electric отличается современным дизайном с фирменной решёткой Vizor и светодиодными фарами Intelli-Lux. Интерьер предлагает простор и комфорт, включая 16-дюймовый сенсорный экран и эргономичные сиденья с функцией массажа.
Батарея: до 98 кВт·ч
Запас хода: до 700 км (WLTP)
Мощность: 213 л. с.
Разгон 0-100 км/ч: 9,0 секунды
Grandland Electric оснащён передовыми системами помощи водителю, включая Intelli-Drive 2.0 с полуавтоматическим управлением и адаптивным круиз-контролем. Система подвески с частотно-селективным демпфированием обеспечивает комфортную и стабильную езду.
Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?