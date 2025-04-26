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700 км на одном заряде: Opel бросает вызов Tesla

1:17
Авто

Opel представила полностью электрическую версию своего популярного кроссовера Grandland. Новая модель, построенная на платформе STLA Medium от Stellantis, предлагает впечатляющий запас хода до 700 км по циклу WLTP.

Opel Grandland
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Opel Grandland

Новый Opel Grandland Electric: что нужно знать

Дизайн и интерьер

Внешне Grandland Electric отличается современным дизайном с фирменной решёткой Vizor и светодиодными фарами Intelli-Lux. Интерьер предлагает простор и комфорт, включая 16-дюймовый сенсорный экран и эргономичные сиденья с функцией массажа.

Технические характеристики

  • Батарея: до 98 кВт·ч

  • Запас хода: до 700 км (WLTP)

  • Мощность: 213 л. с.

  • Разгон 0-100 км/ч: 9,0 секунды

Технологии и безопасность

Grandland Electric оснащён передовыми системами помощи водителю, включая Intelli-Drive 2.0 с полуавтоматическим управлением и адаптивным круиз-контролем. Система подвески с частотно-селективным демпфированием обеспечивает комфортную и стабильную езду.

Уточнения

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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