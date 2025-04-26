Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%

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Оказывается, в каждой машине есть маленький металлический крючок на дверной раме, который мы часто не замечаем. Его основная функция — обеспечивать надёжное закрытие двери. Однако этот незаметный элемент может выполнять и другие полезные задачи.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Многофункциональность дверного крючка

Этот металлический крючок, расположенный на раме двери автомобиля, предназначен для фиксации замка при закрытии двери. Но его возможности не ограничиваются только этим.​

1. Поддержка для переносного подножки

Крючок может служить точкой крепления для специальной складной подножки, которая позволяет легко добраться до крыши автомобиля. Это особенно полезно при установке или снятии багажника на крыше, а также при очистке крыши от снега или грязи.​

2. Временное крепление для поводка

Во время остановок в пути, например, на заправке или в зоне отдыха, крючок можно использовать для временного закрепления поводка вашей собаки, чтобы обеспечить её безопасность, пока вы заняты другими делами.​

3. Импровизированный открыватель бутылок

Металлическая часть пряжки ремня безопасности может быть использована как открыватель для бутылок. Это может быть полезно во время пикника или отдыха на природе.

Важные рекомендации

Перед использованием крючка для дополнительных целей убедитесь в его прочности и надёжности крепления.​

Используйте только предназначенные для этого аксессуары, чтобы избежать повреждений автомобиля.​

Не забывайте, что безопасность всегда на первом месте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

