Теперь джойстик вместо руля: новый Mercedes EQS с технологией Steer-by-Wire

Mercedes-Benz представила новую систему управления Steer-by-Wire, которая заменяет традиционное рулевое колесо на джойстик. Эта технология дебютирует в обновлённой модели EQS в 2026 году и представляет собой значительный шаг в сторону автономного вождения и инновационного дизайна интерьера.
Система Steer-by-Wire устраняет механическую связь между рулевым колесом и передними колёсами, заменяя её электронными сигналами. Это позволяет более точно настраивать управление автомобилем, улучшает манёвренность и снижает усилия, необходимые для поворота руля.
Улучшенная эргономика: Отсутствие традиционного рулевого колеса освобождает пространство в салоне, улучшая обзор и комфорт для водителя.
Адаптивное управление: Система автоматически регулирует угол поворота колёс в зависимости от скорости и дорожных условий, обеспечивая более плавное и точное управление.
Повышенная безопасность: Благодаря отсутствию механических компонентов, снижается риск получения травм при фронтальных столкновениях, а также улучшается общая безопасность системы.
Внедрение джойстика вместо традиционного руля вызвало смешанную реакцию. Некоторые автолюбители выражают обеспокоенность по поводу удобства и безопасности новой системы. Однако Mercedes-Benz уверяет, что технология прошла более миллиона километров испытаний в различных условиях и полностью готова к использованию.
Внедрение Steer-by-Wire и джойстика в модели EQS 2026 года демонстрирует стремление Mercedes-Benz к инновациям и адаптации к будущим требованиям рынка. Эта технология может стать стандартом в автомобилях премиум-класса в ближайшие годы, предлагая водителям новый уровень комфорта и безопасности.
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