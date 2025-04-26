Теперь джойстик вместо руля: новый Mercedes EQS с технологией Steer-by-Wire

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Mercedes-Benz представила новую систему управления Steer-by-Wire, которая заменяет традиционное рулевое колесо на джойстик. Эта технология дебютирует в обновлённой модели EQS в 2026 году и представляет собой значительный шаг в сторону автономного вождения и инновационного дизайна интерьера.

Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеоигра

Что такое Steer-by-Wire

Система Steer-by-Wire устраняет механическую связь между рулевым колесом и передними колёсами, заменяя её электронными сигналами. Это позволяет более точно настраивать управление автомобилем, улучшает манёвренность и снижает усилия, необходимые для поворота руля.

Преимущества новой системы

Улучшенная эргономика : Отсутствие традиционного рулевого колеса освобождает пространство в салоне, улучшая обзор и комфорт для водителя.​

Адаптивное управление : Система автоматически регулирует угол поворота колёс в зависимости от скорости и дорожных условий, обеспечивая более плавное и точное управление.​

Повышенная безопасность: Благодаря отсутствию механических компонентов, снижается риск получения травм при фронтальных столкновениях, а также улучшается общая безопасность системы.

Реакция общественности

Внедрение джойстика вместо традиционного руля вызвало смешанную реакцию. Некоторые автолюбители выражают обеспокоенность по поводу удобства и безопасности новой системы. Однако Mercedes-Benz уверяет, что технология прошла более миллиона километров испытаний в различных условиях и полностью готова к использованию.

Перспективы

Внедрение Steer-by-Wire и джойстика в модели EQS 2026 года демонстрирует стремление Mercedes-Benz к инновациям и адаптации к будущим требованиям рынка. Эта технология может стать стандартом в автомобилях премиум-класса в ближайшие годы, предлагая водителям новый уровень комфорта и безопасности.​

Уточнения