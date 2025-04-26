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Теперь джойстик вместо руля: новый Mercedes EQS с технологией Steer-by-Wire

2:06
Авто

Mercedes-Benz представила новую систему управления Steer-by-Wire, которая заменяет традиционное рулевое колесо на джойстик. Эта технология дебютирует в обновлённой модели EQS в 2026 году и представляет собой значительный шаг в сторону автономного вождения и инновационного дизайна интерьера.

Видеоигра
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеоигра

Что такое Steer-by-Wire

Система Steer-by-Wire устраняет механическую связь между рулевым колесом и передними колёсами, заменяя её электронными сигналами. Это позволяет более точно настраивать управление автомобилем, улучшает манёвренность и снижает усилия, необходимые для поворота руля.

Преимущества новой системы

  • Улучшенная эргономика: Отсутствие традиционного рулевого колеса освобождает пространство в салоне, улучшая обзор и комфорт для водителя.

  • Адаптивное управление: Система автоматически регулирует угол поворота колёс в зависимости от скорости и дорожных условий, обеспечивая более плавное и точное управление.

  • Повышенная безопасность: Благодаря отсутствию механических компонентов, снижается риск получения травм при фронтальных столкновениях, а также улучшается общая безопасность системы.

Реакция общественности

Внедрение джойстика вместо традиционного руля вызвало смешанную реакцию. Некоторые автолюбители выражают обеспокоенность по поводу удобства и безопасности новой системы. Однако Mercedes-Benz уверяет, что технология прошла более миллиона километров испытаний в различных условиях и полностью готова к использованию.

Перспективы

Внедрение Steer-by-Wire и джойстика в модели EQS 2026 года демонстрирует стремление Mercedes-Benz к инновациям и адаптации к будущим требованиям рынка. Эта технология может стать стандартом в автомобилях премиум-класса в ближайшие годы, предлагая водителям новый уровень комфорта и безопасности.

Уточнения

Джо́йстик (англ. joystick, дословно «палочка радости») — устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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