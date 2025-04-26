Речной трамвайчик: как добирались по воде в городах СССР

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В советских городах, раскинувшихся вдоль рек, речной трамвай был не просто прогулкой, а настоящим общественным транспортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Божьев С.В., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Трамвайчик

На работу, в гости, на дачу — вода связывала берега так же надёжно, как автобусные маршруты связывали районы.

Доступный и удобный транспорт

Речной трамвайчик был недорогим и популярным. Проезд стоил меньше автобусного билета, а иногда — вообще входил в стоимость городского абонемента. Он шёл чётко по расписанию и останавливался на небольших пристанях прямо в жилых районах.

Прогулка и дорога одновременно

В отличие от душного автобуса, поездка по воде превращалась в удовольствие: свежий ветер, шлёпанье волн, вид на набережные и мосты. Некоторые пользовались речным трамвайчиком просто ради прогулки — особенно летом.

Техника и маршруты

Самыми распространёнными судами были типовые теплоходы "Москва" и "Ом" — крепкие, надёжные, рассчитанные на десятки пассажиров. Маршруты иногда связывали центр города с удалёнными пригородами и дачными поселками.

Речной трамвайчик был частью жизни советских городов — спокойной, неспешной, водной. Сейчас многие маршруты забыты, но там, где они сохранились, старые теплоходы до сих пор напоминают о времени, когда вода была самой быстрой дорогой к дому.