Речной трамвайчик: как добирались по воде в городах СССР

В советских городах, раскинувшихся вдоль рек, речной трамвай был не просто прогулкой, а настоящим общественным транспортом.
На работу, в гости, на дачу — вода связывала берега так же надёжно, как автобусные маршруты связывали районы.
Доступный и удобный транспорт
Речной трамвайчик был недорогим и популярным. Проезд стоил меньше автобусного билета, а иногда — вообще входил в стоимость городского абонемента. Он шёл чётко по расписанию и останавливался на небольших пристанях прямо в жилых районах.
Прогулка и дорога одновременно
В отличие от душного автобуса, поездка по воде превращалась в удовольствие: свежий ветер, шлёпанье волн, вид на набережные и мосты. Некоторые пользовались речным трамвайчиком просто ради прогулки — особенно летом.
Техника и маршруты
Самыми распространёнными судами были типовые теплоходы "Москва" и "Ом" — крепкие, надёжные, рассчитанные на десятки пассажиров. Маршруты иногда связывали центр города с удалёнными пригородами и дачными поселками.
Речной трамвайчик был частью жизни советских городов — спокойной, неспешной, водной. Сейчас многие маршруты забыты, но там, где они сохранились, старые теплоходы до сих пор напоминают о времени, когда вода была самой быстрой дорогой к дому.
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