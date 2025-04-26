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Как КАМАЗ стал гордостью СССР и выиграл Дакар

2:50
Авто

КАМАЗ — это не просто завод, выпускающий грузовики. Это символ инженерной мощи СССР, олицетворение надёжности и силы.

Камаз
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Камаз

А победы КАМАЗа в знаменитом ралли "Париж — Дакар" стали настоящей мировой сенсацией, доказав, что советские машины могут покорять самые суровые трассы планеты.

Как всё начиналось

КАМАЗ (Камский автомобильный завод) был построен в рекордные сроки — за 10 лет, в 1969–1979 годах. Главная задача: создать мощные грузовики для нужд народного хозяйства и армии. Завод получил колоссальную поддержку государства: лучшие инженеры, современное оборудование, собственный жилой город — Набережные Челны.

Первые серийные машины (КАМАЗ-5320) отличались выносливостью, хорошей проходимостью и ремонтопригодностью — то, что было нужно для огромных просторов СССР.

Путь к спортивной славе

В конце 1980-х на КАМАЗе решили создать спортивную команду. Идея была амбициозной: доказать всему миру, что советский грузовик способен наравне бороться с лучшими машинами планеты в самых тяжёлых условиях.

В 1990 году появилась команда "КАМАЗ-мастер". В её составе были не профессиональные гонщики, а бывшие испытатели завода, инженеры, автоспортсмены-энтузиасты.
Первой целью стал легендарный ралли-марафон "Париж — Дакар" — гонка длиной в тысячи километров через пустыни, горы и степи.

Первый триумф

Впервые КАМАЗ вышел на старт "Дакара" в 1991 году. Машины выглядели тяжеловесно, по-сельски грубовато на фоне изящных европейских грузовиков. Но зато по надёжности и способности выдерживать удары пустыни им не было равных.

В 1996 году экипаж КАМАЗа под руководством Владимира Чагина одержал первую победу в общем зачёте грузовиков. Это был шок для мира автоспорта: "какие-то русские" смогли обойти признанных фаворитов — MAN, Tatra, Mercedes!

Почему КАМАЗ победил
— Надёжность: КАМАЗы были сконструированы как рабочие лошади. Ломались редко, ремонтировались быстро.
— Простота конструкции: Меньше электроники — меньше шансов выйти из строя в песках и грязи.
— Слаженная команда: "КАМАЗ-мастер" — это целая школа, где воспитывались механики, пилоты и штурманы.
— Настоящий боевой дух: Участники буквально жили своими машинами, тренировались месяцами в казанских степях и на поли.

Победитель Дакара команда “КамАз-мастер“ вернулась в Москву
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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