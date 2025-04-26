Техника СССР. Самый мощный советский мопед

В советские времена мопеды были делом серьёзным — для подростков, сельских жителей и всех, кто мечтал о моторе, но пока не дорос до мотоцикла.
И если говорить о самой мощной модели, здесь безоговорочно выделяется "Верховина-7" и поздние версии "Карпаты-2", но особое место занимает мопед Рига-22.
Почему именно Рига-22?
На фоне остальных мопедов СССР, обычно ограниченных 40-45 км/ч и 1,5-2 л. с., Рига-22 выглядел почти как полноценный мини-мотоцикл.
В чём был кайф?
Его не только уважали подростки, но и нередко покупали взрослые для поездок на работу или в магазин. При правильной настройке он ехал быстрее некоторых стареньких мотоциклов. Лёгкий, манёвренный, с простым ремонтом — настоящий друг для дачника и гонщика-любителя.
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