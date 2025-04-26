Техника СССР. Самый мощный советский мопед

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В советские времена мопеды были делом серьёзным — для подростков, сельских жителей и всех, кто мечтал о моторе, но пока не дорос до мотоцикла.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мопед Рига-16

И если говорить о самой мощной модели, здесь безоговорочно выделяется "Верховина-7" и поздние версии "Карпаты-2", но особое место занимает мопед Рига-22.

Почему именно Рига-22?

Двигатель: 2-тактный мотор объемом 49,8 см³

Мощность: около 2,5-3 лошадиных сил — рекорд для советского мопеда

Максимальная скорость: до 55 км/ч, а при правильной настройке — и выше

Коробка передач: механическая, двухступенчатая

Особенности: надёжный карбюратор, хромированные детали, прочная рама.

На фоне остальных мопедов СССР, обычно ограниченных 40-45 км/ч и 1,5-2 л. с., Рига-22 выглядел почти как полноценный мини-мотоцикл.

В чём был кайф?

Его не только уважали подростки, но и нередко покупали взрослые для поездок на работу или в магазин. При правильной настройке он ехал быстрее некоторых стареньких мотоциклов. Лёгкий, манёвренный, с простым ремонтом — настоящий друг для дачника и гонщика-любителя.