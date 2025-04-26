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Как убрать царапины на стекле авто за пару часов — проверенный метод

2:31
Авто

Царапины на стёклах автомобиля — не просто эстетическая проблема. Они искажают свет фар, солнечные лучи, утомляют глаза водителя и повышают риск аварийных ситуаций. Хорошая новость: многие повреждения можно убрать самостоятельно — главное, действовать аккуратно и знать нюансы.

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Фото: Own work by Just a Man, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevrolet Onix Plus

Почему появляются царапины

Лобовое стекло особенно уязвимо. Его царапают щётки стеклоочистителя, скребки, грязная тряпка. Постепенно на поверхности накапливаются мелкие дефекты, ухудшающие обзор.

Боковые стёкла страдают по другой причине: между стеклом и дверным уплотнителем скапливается пыль и грязь. При каждом подъёме и опускании окна эта грязь работает как наждачка, оставляя на стекле царапины. Чтобы остановить процесс, стоит периодически очищать уплотнители.

Почему не всегда стоит менять стекло

Конечно, самый простой способ избавиться от царапин — заменить стекло. Но оригинальные детали стоят дорого, особенно с функцией обогрева. Дешёвые аналоги могут некачественно преломлять свет, создавая новые блики и ухудшая видимость. В таком случае полировка царапин — лучшее решение.

Как работает оксид церия

Чтобы убрать дефекты, используют оксид церия — мелкий порошок с высокой прочностью. Он вступает в лёгкую химическую реакцию со стеклом, делая его более пластичным. Затем происходит аккуратная шлифовка: микроскопический слой вокруг царапины снимается, и поверхность выравнивается.

Важно помнить: оксид церия помогает справиться с лёгкими и средними царапинами, но глубокие повреждения он не устранит.

Как правильно убрать царапины

Процесс выглядит так:

  • Тщательно вымойте стекло.

  • Заклейте кузов вокруг рабочей зоны малярной лентой.

  • Нанесите готовую пасту из оксида церия (лучше не делать её вручную).

  • Распределите пасту рукой.

  • Используйте полировальную машинку на низких оборотах.

  • Постоянно смачивайте стекло водой, чтобы избежать перегрева.

Полируйте в течение 20-30 секунд, затем дайте стеклу остыть 2-3 минуты. После 3-4 повторений протрите стекло микрофиброй и оцените результат. Если нужно, процедуру можно повторить.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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