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Автобусы СССР: кто легендарнее — ЛиАЗ-677 или ЛАЗ-695?

2:31
Авто

Автобусы в Советском Союзе были не просто транспортом — они стали настоящими символами эпохи. Особое место в народной памяти заняли ЛиАЗ-677 и ЛАЗ-695.

Автобус ЛиАЗ-677
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Автобус ЛиАЗ-677

Оба автобуса были широко распространены, но каждый имел свою репутацию и "характер". Кто же легендарнее?

ЛиАЗ-677 — "Жёлтый крокодил"

  • Выпуск: 1967-1994 годы.
  • Производство: ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод)
  • Тип: городской автобус.

Ключевые особенности

  • Автоматическая коробка передач (редкость в СССР!)
  • Громкий и неэкономичный бензиновый двигатель ЗИЛ
  • Невероятно узнаваемый облик — округлый кузов, большие окна
  • Постоянный перегрев и "кипение" летом — почти легендарная проблема
  • Пах "горячим железом", бензином и жареным асфальтом.

Где использовался: главный городской автобус в крупных и средних городах. Особенно незаменим был на длинных прямых улицах.

ЛАЗ-695 — "Карпатский олень"

  • Выпуск: 1956-2002 годы (!)
  • Производство: ЛАЗ (Львовский автобусный завод)
  • Тип: междугородний/туристический автобус.

Ключевые особенности

  • Стильный дизайн в духе 50-60-х годов
  • Относительно надёжный, но требовал ухода
  • Кожзаменитовые сиденья, люки и форточки для вентиляции
  • Плавная, мягкая подвеска — хорош для дальних поездок
  • Часто использовался для экскурсий, школьных поездок, туристических маршрутов.

Где использовался: на пригородных и междугородних маршрутах, в санаториях, домах отдыха, на экскурсиях.

Сравнение

Если говорить о повседневной жизни городов, то здесь бесспорным королём улиц был ЛиАЗ-677. Его видели каждый день, он возил миллионы людей на работу и домой. Его шум и даже "кипение" летом стали частью городской атмосферы. А если вспомнить о приятных моментах, о путешествиях и выходных, в памяти сразу всплывает ЛАЗ-695. Он был символом отдыха, свободы и новых открытий.

По культовости в городе победит ЛиАЗ-677, по тёплым воспоминаниям о путешествиях — ЛАЗ-695.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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