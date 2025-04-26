Автобусы СССР: кто легендарнее — ЛиАЗ-677 или ЛАЗ-695?

Автобусы в Советском Союзе были не просто транспортом — они стали настоящими символами эпохи. Особое место в народной памяти заняли ЛиАЗ-677 и ЛАЗ-695.
Оба автобуса были широко распространены, но каждый имел свою репутацию и "характер". Кто же легендарнее?
ЛиАЗ-677 — "Жёлтый крокодил"
Ключевые особенности
Где использовался: главный городской автобус в крупных и средних городах. Особенно незаменим был на длинных прямых улицах.
ЛАЗ-695 — "Карпатский олень"
Ключевые особенности
Где использовался: на пригородных и междугородних маршрутах, в санаториях, домах отдыха, на экскурсиях.
Сравнение
Если говорить о повседневной жизни городов, то здесь бесспорным королём улиц был ЛиАЗ-677. Его видели каждый день, он возил миллионы людей на работу и домой. Его шум и даже "кипение" летом стали частью городской атмосферы. А если вспомнить о приятных моментах, о путешествиях и выходных, в памяти сразу всплывает ЛАЗ-695. Он был символом отдыха, свободы и новых открытий.
По культовости в городе победит ЛиАЗ-677, по тёплым воспоминаниям о путешествиях — ЛАЗ-695.
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