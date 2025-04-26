ТОП-5 звуков мотора, по которым советский водитель сразу понимал — капец приближается

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1:59
Авто

1987 год. Во дворе стоит твоя "копейка", ты в телогрейке, рядом старый друг с гаечным на 13 и чай в гранёном стакане.

Гараж
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Гараж

Сервисов нет, интернета нет, зато ухо наметано. Один звук — и ты уже знаешь, какой ключ доставать. Вот 5 таких звуков, от которых у любого водителя по спине пробегал холодок, а в голове — мат.

1. "Тук-тук" под капотом — кто там? Да это клапана!

Каждый раз, когда мотор стучит, как в дверь, — знай, это клапана говорят: "Регулируй нас, а то хуже будет". У многих эти звуки были вместо будильника по утрам.

2. Скрежет при запуске — как будто железный кот поцарапал капот

Поворачиваешь ключ, а стартер визжит, будто под капотом медведя бреют. Все вокруг знают: заводится с характером. Или с молотком. Чаще с молотком.

3. Пых-пых — и тишина: карбюратор "обиделся"

Завёлся — и тут же заглох. Опять заливает. Или опять бедная смесь. Или кто-то крутил жиклёры и не признался. А может, просто не с тем настроением сегодня "копейка" проснулась.

4. Вой сзади — не призраки, а редуктор

Вроде всё едет, но из-за спины — тонкий протяжный вой. Аж собаки начинают выть в ответ. Значит, редуктор пошёл по тонкой шестерёнке жизни.

5. "Трак-трак-трак" — что, у тебя дизель? Нет, просто зажигание сбито

Если мотор звучит, как трактор "Беларус", хотя это "Жигули", знай: ты на "плохом бензине" или угол зажигания выставлял "на глазок". Глаз подвёл.

В СССР был простой подход: машина либо едет, либо ты слушаешь её до ночи, чтобы понять — чего она хочет. И хоть мат был частью ремонта, зато потом машина шла как часики. Ну, почти.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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