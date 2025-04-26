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Моторы СССР. В какие страны поставлялись советские двигатели

Авто

В советский период, особенно в 1970–1980-х годах, двигатели производства СССР экспортировались в различные страны мира, охватывая авиационную, автомобильную, судостроительную и сельскохозяйственную отрасли.

Двигатель ГАЗ-53 ф2
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Двигатель ГАЗ-53 ф2

Мы представим основные направления экспорта.

Авиационные двигатели

Китай: СССР поставлял в Китай авиационные двигатели, такие как РД-93, которые использовались в истребителях FC-1. Позднее Китай получил разрешение на реэкспорт этих двигателей в страны, включая Египет, Нигерию, Бангладеш, Саудовскую Аравию и Алжир .

Индия: Индия закупала двигатели для истребителей МиГ-29К/КУБ, используемых в военно-морских силах страны .

Другие страны: российские авиационные двигатели также поставлялись в Колумбию, Венесуэлу, Малайзию и Алжир.

Автомобильные и тракторные двигатели

Страны Восточной Европы: грузовые автомобили и двигатели к ним экспортировались в Болгарию, Румынию, Польшу и другие страны Варшавского договора.

Китай: в 1950-х годах Китай импортировал значительное количество советских грузовиков, включая ЗИС-150, который позже производился в Китае под названием Jiefang-CA10 .

Западная Европа: Советские автомобили, такие как "Москвич-412" и "Волга" ГАЗ-21, поставлялись в страны Западной Европы, включая Францию, Великобританию и Бельгию. В Бельгии автомобили собирались по лицензии, и на них устанавливались дизельные двигатели западного производства .

Судовые и промышленные двигатели

Судостроение: советские судовые двигатели поставлялись в различные страны, включая Мальту, Бельгию, Панаму, Турцию и Испанию. Эти двигатели использовались в торговых судах и других морских судах .

География поставок

Советские двигатели и техника экспортировались в широкий круг стран, включая:

  • Азия: Китай, Индия, Иран, Сирия, Бангладеш.
  • Африка: Алжир, Нигерия, Мозамбик, Гвинея, Уганда, Судан.
  • Латинская Америка: Куба, Никарагуа, Колумбия, Венесуэла, Уругвай, Мексика.
  • Европа: Болгария, Румыния, Польша, ГДР, Венгрия, Франция, Бельгия, Великобритания, Финляндия.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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