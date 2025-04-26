ТОП-5 легковушек СССР, которые не уступали иномаркам

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Советский автопром часто ругали за простоту и грубость, но среди отечественных легковушек были настоящие звёзды. Некоторые модели ничем не уступали западным аналогам по дизайну, надёжности или удобству.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗАЗ-965

Эти машины были предметом гордости своих владельцев и символами статуса, несмотря на железный занавес.

1. ВАЗ-2103 — советский "Мерседес"

Элегантная, с хромом и улучшенной отделкой, "тройка" выглядела благородно и шла в ногу с итальянским Fiat 124 Speciale. В ней было всё: тахометр, регулируемые кресла, стиль и комфорт.

2. Москвич-412 — выносливый, как Volvo

Надёжный двигатель, хорошие характеристики на бездорожье и уверенность на трассе. Этот Москвич сравнивали с Volvo 144 — недаром он экспортировался даже в Англию и Финляндию.

3. ГАЗ-24 "Волга" — почти бизнес-класс

Стильная, плавная, просторная — её уважали в таксопарках и министерствах. На Западе её называли "советским Buick" за внешний вид и комфорт на ходу.

4. ВАЗ-2108 "Спутник" — современный для своего времени

Хэтчбек с передним приводом и острым дизайном — революция для СССР. "Восьмёрка" ловко смотрелась на фоне Peugeot 205 и Volkswagen Golf I.

5. ЗАЗ-965 — маленький, но амбициозный

Да, "горбатый" Запорожец. Его компактность, простота ремонта и внешний вид вызывали симпатию — по духу он был ближе к Fiat 500, чем принято думать.

Даже в условиях ограниченного доступа к мировым технологиям, в СССР умели делать легковушки, которые могли конкурировать с иномарками. Их ценили за харизму, выносливость и надёжность. И хотя времена изменились, любовь к этим машинам у многих осталась навсегда.