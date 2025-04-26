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Электрички СССР. В каких городах они были просто необходимы

2:10
Авто

Советские электрички — это не просто транспорт, а целый пласт повседневной жизни миллионов людей.

Электричка знамянка шевченко - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by durik1980, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Электричка знамянка шевченко - panoramio

Они будили утром, уносили на завод или в НИИ, а вечером возвращали домой. Особенно важны они были в крупных промышленных центрах и столицах, где каждый рейс был как пульс — чёткий, регулярный и жизненно необходимый.

1. Москва

Столица — абсолютный лидер по числу маршрутов и пассажиров. Электрички связывали Москву с огромным кольцом пригородов, везли на дачи, стройки, в академгородки и на работу.

2. Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

Густая сеть пригородных поездов охватывала не только рабочие районы, но и курортную зону на юго-западе, включая Петергоф, Стрельну, Сестрорецк — без электричек город дышал бы иначе.

3. Волгоград — протяжённый гигант вдоль Волги

Город-лента длиной более 80 километров! Электричка (а позже и городской поезд "метротрам") была настоящей артерией, соединяющей отдалённые районы, заводы, вокзалы, речной порт и жилмассивы. Без рельсового транспорта здесь буквально нельзя было жить — ни один автобус не справился бы с таким масштабом.

4. Харьков

Второй промышленный центр Украины, где каждый завод нуждался в десятках тысяч рабочих, добирающихся именно на электричках.

5. Сочи

Черноморская жемчужина. В курортный сезон электрички были спасением: везли туристов от Туапсе до Адлера, проходя через пляжи, санатории и горные станции. Вне сезона — служили связью между местными жителями и рынками, вокзалами и школами.

В СССР электричка была не просто удобной — она была необходимостью. Там, где метро не дотягивалось, где автобусы застревали в пробках, она везла вперёд, как невидимая сила, связывая город и пригород, работу и отдых, будни и праздники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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