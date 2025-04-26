Чем российские авто не угодили? Вот почему 70% таксистов отказываются от отечественных машин

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Более 70 процентов таксистов не хотят ездить на российских автомобилях.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Московское такси "Ласточка" в 2013 году

У 51% опрошенных таксопарков числятся Lada, у 11 %- другие модели российских машин. Еще 38% респондентов ездят только на зарубежных авто.

Отечественные машины не хотят брать из-за проблем с эксплуатацией и больших затрат на обслуживание.

Так, 57% респондентов тратят свыше 70 тысяч рублей на обслуживание одного отечественного автомобиля, сообщает РБК.

Еще 63% постоянно сталкиваются с внеплановыми ремонтами, столько же утверждают, что первый серьезный ремонт российским машинам нужен уже в первый год эксплуатации.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

