Чем российские авто не угодили? Вот почему 70% таксистов отказываются от отечественных машин

Более 70 процентов таксистов не хотят ездить на российских автомобилях.
У 51% опрошенных таксопарков числятся Lada, у 11 %- другие модели российских машин. Еще 38% респондентов ездят только на зарубежных авто.
Отечественные машины не хотят брать из-за проблем с эксплуатацией и больших затрат на обслуживание.
Так, 57% респондентов тратят свыше 70 тысяч рублей на обслуживание одного отечественного автомобиля, сообщает РБК.
Еще 63% постоянно сталкиваются с внеплановыми ремонтами, столько же утверждают, что первый серьезный ремонт российским машинам нужен уже в первый год эксплуатации.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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