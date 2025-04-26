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Будущее автопрома: летающие машины уже покоряют выставки

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Авто

В Шанхае начался международный автомобильный салон, где показали самые необычные машины.

Машина будущего
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина будущего

За 10 дней работы выставку должны посетить около 1,3 млн гостей.

Главными трендами мероприятия стали летающие автомобили и электромобили.

Компания XPeng представила модульный летающий автомобиль Aeroht. Он состоит из наземного и воздушного модулей, которые могут автономно разделяться и объединяться, пишет "Российская газета".

Воздушный модуль помогает подниматься вертикально при полетах на малой высоте, наземный — осуществлять транспортировку автомобиля.

Уточнения

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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