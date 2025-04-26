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Пять тревожных сигналов машины, которые игнорировать нельзя

2:10
Авто

Ряд неочевидных симптомов в автомобиле может указывать на серьёзные поломки. Несвоевременная реакция на них часто приводит к перегреву двигателя, выходу его из строя или даже аварийной ситуации. Вот 5 сигналов, которые нельзя игнорировать.

приборная панель автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель автомобиля

1. Загорелась лампа аккумулятора

Индикатор зарядки — один из первых тревожных знаков. Чаще всего причина — износ щёток генератора. На высоких оборотах лампа может гаснуть, а на холостых — снова загораться. Ещё один вариант — обрыв ремня генератора. В этом случае из-под капота может послышаться хлопок, а при осмотре — обрыв ремня. Если помпа работает от этого ремня, двигатель рискует перегреться, что может привести к его заклиниванию.

2. Стук от колеса во время движения

Периодическое биение может быть вызвано ослаблением гаек колеса. Часто причина — некачественный шиномонтаж. Игнорирование этого сигнала может закончиться повреждением ступицы или даже потерей колеса.

3. Белый дым из выхлопной трубы

Плотный белый выхлоп — признак попадания охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Возможная причина — пробитая прокладка ГБЦ. Если вовремя не устранить, велика вероятность капитального ремонта двигателя.

4. Масло в системе охлаждения

Иногда масло попадает в антифриз. Это легко заметить, осмотрев расширительный бачок. Масляные разводы на бумаге — тревожный признак. Ситуация может потребовать ремонта головки блока цилиндров или замены прокладки.

5. Холодный воздух из печки при движении

Если печка внезапно перестаёт греть — скорее всего, снизился уровень антифриза. Причина — утечка, например, из-за ослабленного хомута. Проблему важно устранить до перегрева мотора.

Все эти признаки требуют немедленного внимания. Быстрая диагностика поможет избежать дорогих ремонтов и сохранить ресурс двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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