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Тесно, неудобно, но надёжно: как проектировались грузовики СССР

2:37
Авто

Проектирование первых послевоенных грузовиков в СССР часто велось на основе зарубежных образцов. Одним из прототипов стал американский Studebaker US6, поступивший в Советский Союз по программе ленд-лиза.

ГАЗ-53 Астрахань 2020-02
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-53 Астрахань 2020-02

При создании ГАЗ-51 форма кабины почти полностью повторила американский оригинал. Чуть позже кабину "доработали", но основная компоновка осталась без изменений — в том числе из-за того, что каркас долгое время изготавливался из дерева.

Почему кабины не стали менять

Американские инженеры проектировали военные грузовики, стремясь к максимальной простоте и надёжности. Во время войны конструкцию решено было не усложнять. После окончания боевых действий Studebaker US6 сняли с производства.

Советские специалисты, получив возможность изучить конструкцию, решили не отходить от проверенного решения. Вместе с автомобилями поставлялись двигатели и ремкомплекты, что упростило последующую эксплуатацию.

Поэтому при разработке новых моделей — ГАЗ-53, ЗИЛ-164 - кабины практически не изменялись.

Как водителям приходилось работать

Высота кабины от земли до крыши составляла 2150 мм, при этом посадочное место находилось низко — всего в 320 мм от пола. Сиденья были узкими, водителям приходилось неудобно дотягиваться до педалей.

Первые попытки увеличить кабину ухудшали равномерную нагрузку на оси, снижая проходимость грузовиков. После ряда экспериментов принято решение лишь незначительно сдвинуть кабину вперёд, увеличив кузов за счёт длины.

Создание новых проектов требовало вложений, поэтому консервативный подход признан оптимальным. Кабины старого образца продолжали использовать в сельском хозяйстве и на других работах, где требовалась простота обслуживания.

Как это воспринималось

Шофёры, привыкшие к послевоенным условиям, не считали тесноту в кабине серьёзной проблемой. Считалось большой удачей просто попасть в машину рядом с водителем.

В кабинах перевозились не только люди, но и инструменты, запчасти и личные вещи — при этом находилось место и для работы. Первые грузовики играли важнейшую роль: использовались на полевых работах, в качестве транспорта скорой помощи и даже для перевозки пассажиров в импровизированных кузовных кабинах.

Уточнения

Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе. Для обобщённого обозначения машин, созданных на базе грузового автомобиля, некоторыми используется термин грузовая техника.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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