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Неужели KIA возвращается? Подробности, которые настораживают

2:28
Авто

После ухода из России в 2022 году южнокорейская марка KIA вновь проявила активность — поданы заявки на регистрацию четырёх новых товарных знаков. Это стало неожиданностью на фоне нестабильного авторынка: дефицит запчастей, рост цен и рост доли параллельного импорта привели к потере доверия к ряду брендов.

Kia EV6
Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia EV6

Возникает вопрос — идёт ли речь о полноценном возвращении, или речь снова о "тени" бренда, как уже случалось у других участников рынка?

Почему возникли опасения

В 2022 году компания резко приостановила деятельность, оставив автовладельцев без гарантии, официального сервиса и оригинальных деталей. Дилерские центры сменили бренды, а владельцы столкнулись с дефицитом и ростом цен.

Подозрения вызывает возможность сценария с "серым" импортом и отсутствием нормального сервиса. По данным "Автостата", средняя стоимость новых KIA в 2021 году составляла 1,8 млн рублей, а через параллельный импорт сегодня — до 4 млн. Без локализации ситуация может повториться.

Есть и позитивные сигналы

Одновременно отмечено, что Россия включена в долгосрочную стратегию KIA до 2030 года. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, ранее выпускавший KIA, не продан, что теоретически позволяет перезапустить производство.

На фоне дефицита недорогих иномарок и продолжающейся лояльности к корейским маркам появление KIA может вызвать оживление спроса — особенно если будут предложены разумные условия и локализованное производство.

Мнения специалистов разделились

Рассматривается вариант CKD-сборки — машинокомплекты, собираемые на месте без глубокой локализации. Это сократит расходы, но не снизит цены. Другой возможный путь — продажа активов с сохранением производственной базы, как ранее поступили другие бренды.

Что дальше

Пока официально подтвержден лишь первый шаг — регистрация товарных знаков. Успех возвращения будет зависеть от логистики, цен, сервиса и доступности запчастей. При грамотной стратегии бренд может занять сильные позиции. В противном случае — повторение прежних проблем с ремонтом и гарантиями.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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