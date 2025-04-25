Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов

К 55-летию начала производства автомобилей на заводе в Тольятти (19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые шесть ВАЗ-2101) приурочена официальная презентация новой Lada Искра.
Модель разработана еще в 2015 году и изначально планировалась как преемник Гранты. Однако на конвейере она займет промежуточное место между Грантой и Вестой. Выпуск намечен на лето 2025 года.
Предусмотрено три варианта кузова: седан, универсал и универсал SW Кросс. Колёсная база — 2603 мм, что находится между параметрами Гранты и Весты. Длина седана — 4333 мм, ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм. Объем багажника — 500 л у седана, 480 л у универсала.
SW Кросс получил увеличенный клиренс (200 мм), пластиковый обвес по периметру и рейлинги. Его длина — 4342 мм.
Показан только интерьер топовой комплектации: медиасистема, климат-контроль, двухступенчатый обогрев сидений и лобового стекла, камера заднего вида. В базовой версии останутся две подушки безопасности, ABS, ESP, регулировка руля и датчик уровня "омывайки".
Новшество — кнопка открытия лючка бензобака из салона.
Моторы — знакомые 1.6-литровые агрегаты: 90 л. с. (8 клапанов) и 106 л. с. (16 клапанов), второй доступен с шестиступенчатой механикой WLY или вариатором. Кросс-версия — только с этим мотором.
Колеса — 15 или 16 дюймов. Задние тормоза — барабанные. Подвеска — McPherson спереди, полузависимая сзади.
В основе — CMF-B от Renault-Nissan, адаптированная и с более чем 90% локализацией. Примерно 10% компонентов — из Китая. От Renault Logan осталась только одна деталь — лобовое стекло.
Ориентировочная стоимость базовой версии — от 1,3 млн рублей. В 2023 году обещалась цена "до миллиона", но уже тогда Гранта стоила столько же в топе.
Производственный план — до 150 тысяч автомобилей в год. Всё будет зависеть от спроса.
Работа над моделью велась под индексом XJO. После ухода Renault в 2022 году пришлось искать новых поставщиков. Дизайн с момента первых набросков практически не изменился.
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