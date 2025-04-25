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Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов

2:59
Авто

К 55-летию начала производства автомобилей на заводе в Тольятти (19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые шесть ВАЗ-2101) приурочена официальная презентация новой Lada Искра.

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Модель разработана еще в 2015 году и изначально планировалась как преемник Гранты. Однако на конвейере она займет промежуточное место между Грантой и Вестой. Выпуск намечен на лето 2025 года.

Три кузова, одна суть

Предусмотрено три варианта кузова: седан, универсал и универсал SW Кросс. Колёсная база — 2603 мм, что находится между параметрами Гранты и Весты. Длина седана — 4333 мм, ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм. Объем багажника — 500 л у седана, 480 л у универсала.

SW Кросс получил увеличенный клиренс (200 мм), пластиковый обвес по периметру и рейлинги. Его длина — 4342 мм.

Что внутри и под капотом

Показан только интерьер топовой комплектации: медиасистема, климат-контроль, двухступенчатый обогрев сидений и лобового стекла, камера заднего вида. В базовой версии останутся две подушки безопасности, ABS, ESP, регулировка руля и датчик уровня "омывайки".

Новшество — кнопка открытия лючка бензобака из салона.

Моторы — знакомые 1.6-литровые агрегаты: 90 л. с. (8 клапанов) и 106 л. с. (16 клапанов), второй доступен с шестиступенчатой механикой WLY или вариатором. Кросс-версия — только с этим мотором.

Колеса — 15 или 16 дюймов. Задние тормоза — барабанные. Подвеска — McPherson спереди, полузависимая сзади.

Платформа и локализация

В основе — CMF-B от Renault-Nissan, адаптированная и с более чем 90% локализацией. Примерно 10% компонентов — из Китая. От Renault Logan осталась только одна деталь — лобовое стекло.

Цена и планы

Ориентировочная стоимость базовой версии — от 1,3 млн рублей. В 2023 году обещалась цена "до миллиона", но уже тогда Гранта стоила столько же в топе.

Производственный план — до 150 тысяч автомобилей в год. Всё будет зависеть от спроса.

История проекта

Работа над моделью велась под индексом XJO. После ухода Renault в 2022 году пришлось искать новых поставщиков. Дизайн с момента первых набросков практически не изменился.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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