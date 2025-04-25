ТОП-5 отговорок водителей, пойманных за чрезмерную тонировку передних дверей

Инспектор ГИБДД останавливает автомобиль с "черными, как душа браконьера" передними стёклами — и начинается спектакль.

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Кто-то отшучивается, кто-то ссылается на здоровье, а кто-то — на "святое право". Вот подборка самых популярных и находчивых оправданий, которыми пытались отмазаться водители за чрезмерную тонировку.

1. "Чтобы не видели, какой я красивый"

Скромность — не порок, особенно если ты в кожаной куртке, с причёской "мокрый асфальт" и уверен, что выглядишь лучше своей машины.

2. "У меня фотобоязнь. Врач сказал — без тонировки нельзя"

Звучит серьёзно, но ни справки, ни очков, ни даже намёка на медицинские документы. Только страдальческий взгляд из-под чёрного стекла.

3. "Так с завода было!"

Любимая отговорка владельцев старых BMW, Lexus и Toyota. Хотя на заводе-то явно было по ГОСТу, а не как в броневике.

4. "Я в розыске у бывшей"

Чтобы избежать нежелательных встреч на перекрёстках. Говорят с таким серьёзным лицом, что инспектору уже самому неловко становится.

5. "Это машина жены, я вообще на трамвае езжу"

Любимая отговорка тех, кто не хочет отвечать за внешний вид автомобиля. Жена, мол, и клеила, а я просто взял в магазин.

Фантазия российских водителей неисчерпаема. Но ГИБДД — не кружок театрального мастерства. Так что лучше просто не клеить лишнее. Или быть готовым платить — и не только штраф, но и за "разгримировку".