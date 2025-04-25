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Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто

1:57
Авто

С 1 января 2026 года в Европейском союзе вступят в силу новые требования к автомобилям: все новые машины, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены физическими кнопками для ключевых функций, таких как клаксон, стеклоочистители, аварийная сигнализация и климат-контроль. Это условие необходимо для получения максимальной оценки безопасности в 5 звёзд от независимой организации Euro NCAP.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Решение принято в ответ на рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с отвлечением внимания водителей на сенсорные экраны. Исследования показывают, что использование сенсорных интерфейсов может отнимать у водителя от 5 до 40 секунд внимания, что значительно увеличивает риск аварий. Например, тестирование шведской компании Vi Bilägare показало, что выполнение простых задач в современных автомобилях с сенсорными экранами занимает в среднем 24,7 секунды, тогда как в модели Volvo V70 2005 года с физическими кнопками — всего 10 секунд.

Автопроизводители уже начали пересматривать свои подходы к дизайну интерьеров. Так, Hyundai сохраняет физические кнопки по соображениям безопасности, а Volkswagen вернул физические клавиши на рулевое колесо в новой модели Tiguan. Даже Tesla, известная своей приверженностью к минимализму и сенсорным экранам, получила сторонний аксессуар Ctrl-Bar с физическими кнопками для управления климатической системой.

Хотя правила Euro NCAP не являются обязательными, их соблюдение важно для имиджа автопроизводителей и доверия потребителей. Новые требования призваны повысить безопасность на дорогах и снизить количество аварий, связанных с отвлечением внимания водителей.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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