Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика
Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин
Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой
Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем

Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу

3:01
Авто

Марка Dacia, долгое время ассоциировавшаяся с доступными, простыми и практичными автомобилями, собирается кардинально изменить своё лицо. В 2027 году автопроизводитель планирует вывести на рынок сразу несколько амбициозных новинок, которые могут полностью изменить восприятие бренда у покупателей.

Dacia Bigster
Фото: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dacia Bigster

C-Neo: шаг в сторону более высокого класса

Главным событием станет дебют новой модели, известной под рабочим названием C-Neo. В отличие от традиционно бюджетных автомобилей Dacia, этот проект разрабатывается с прицелом на более высокий рыночный сегмент — C-класс.

Автомобиль будет построен на современной модульной платформе CMF-B, знакомой по моделям Renault Clio, Captur и Dacia Bigster. Ожидается, что длина новинки составит около 4,4 метра — сопоставимо с такими моделями, как Škoda Octavia, Toyota Corolla и Peugeot 308. Это значит, что Dacia впервые выйдет на территорию, где важны не только цена и практичность, но и комфорт, дизайн, технологии и имидж.

Предполагается, что C-Neo будет предлагаться с широкой линейкой силовых установок, включая гибридные и, возможно, mild-hybrid версии, чтобы удовлетворить спрос на более экологичные решения.

Sandero получит полностью электрическую версию

Не менее важной новостью станет и долгожданное расширение электрической линейки бренда. Dacia уже давно экспериментирует с электромобилями (вспомним городской Dacia Spring), но в 2027 году она выпустит первый полностью электрический Sandero, спроектированный с нуля.

В отличие от адаптированных моделей, новая версия Sandero будет разрабатываться как полноценный электромобиль с учётом всех требований по энергоэффективности, безопасности и комфорту. Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса на доступные "зелёные" технологии.

Для покупателей это может означать: электромобиль европейского качества, по цене ниже привычных конкурентов от Volkswagen, Hyundai или Peugeot.

Перезагрузка бренда

Dacia явно выходит из образа "утилитарного" производителя. Бренд уже несколько лет обновляет фирменный стиль: изменился логотип, дизайн моделей стал более выразительным, а комплектации — богаче.

С выходом C-Neo и нового электрического Sandero компания сигнализирует, что готова играть по новым правилам. И при этом — сохранять конкурентоспособные цены, оставаясь одной из самых доступных марок на европейском рынке.

Если планы Dacia на 2027 год воплотятся в реальность, нас ждёт новое поколение автомобилей марки, которое сохранит свою простоту, но добавит технологичности, визуального характера и — возможно — даже доли премиальности.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Еда и рецепты
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Последние материалы
Киркоров посвятил концерт в Петербурге памяти отца: папа бы отругал за отмену выступлений
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса
Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных
Золотая лихорадка Чаплина: столетний шедевр покажут на Каннском кинофестивале
Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика
Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу
Руки вырастут как у базуки: 5 лучших упражнений на бицепс для мужчин
Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой
Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.