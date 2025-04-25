Бюджетный сегмент уходит в прошлое? Dacia готовит первый шаг к премиум-классу

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Марка Dacia, долгое время ассоциировавшаяся с доступными, простыми и практичными автомобилями, собирается кардинально изменить своё лицо. В 2027 году автопроизводитель планирует вывести на рынок сразу несколько амбициозных новинок, которые могут полностью изменить восприятие бренда у покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Dacia Bigster

C-Neo: шаг в сторону более высокого класса

Главным событием станет дебют новой модели, известной под рабочим названием C-Neo. В отличие от традиционно бюджетных автомобилей Dacia, этот проект разрабатывается с прицелом на более высокий рыночный сегмент — C-класс.

Автомобиль будет построен на современной модульной платформе CMF-B, знакомой по моделям Renault Clio, Captur и Dacia Bigster. Ожидается, что длина новинки составит около 4,4 метра — сопоставимо с такими моделями, как Škoda Octavia, Toyota Corolla и Peugeot 308. Это значит, что Dacia впервые выйдет на территорию, где важны не только цена и практичность, но и комфорт, дизайн, технологии и имидж.

Предполагается, что C-Neo будет предлагаться с широкой линейкой силовых установок, включая гибридные и, возможно, mild-hybrid версии, чтобы удовлетворить спрос на более экологичные решения.

Sandero получит полностью электрическую версию

Не менее важной новостью станет и долгожданное расширение электрической линейки бренда. Dacia уже давно экспериментирует с электромобилями (вспомним городской Dacia Spring), но в 2027 году она выпустит первый полностью электрический Sandero, спроектированный с нуля.

В отличие от адаптированных моделей, новая версия Sandero будет разрабатываться как полноценный электромобиль с учётом всех требований по энергоэффективности, безопасности и комфорту. Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса на доступные "зелёные" технологии.

Для покупателей это может означать: электромобиль европейского качества, по цене ниже привычных конкурентов от Volkswagen, Hyundai или Peugeot.

Перезагрузка бренда

Dacia явно выходит из образа "утилитарного" производителя. Бренд уже несколько лет обновляет фирменный стиль: изменился логотип, дизайн моделей стал более выразительным, а комплектации — богаче.

С выходом C-Neo и нового электрического Sandero компания сигнализирует, что готова играть по новым правилам. И при этом — сохранять конкурентоспособные цены, оставаясь одной из самых доступных марок на европейском рынке.

Если планы Dacia на 2027 год воплотятся в реальность, нас ждёт новое поколение автомобилей марки, которое сохранит свою простоту, но добавит технологичности, визуального характера и — возможно — даже доли премиальности.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

