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Цилиндры как наждачка: как возникают задиры в двигателе

1:54
Авто

Незаметные на первый взгляд, но крайне опасные — задиры на стенках цилиндров могут стать началом конца для двигателя. Эти глубокие царапины приводят к потере компрессии, повышенному расходу масла и, в конечном счёте, дорогостоящему ремонту.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Кузин объяснил, откуда берутся задиры и как не угробить мотор своими же руками.

Причина №1: катализатор рассыпался

Одна из самых частых причин — разрушение катализатора. Когда его керамическая структура начинает крошиться, пыль попадает в камеру сгорания и действует как настоящий абразив. В результате — быстрый износ поршней и зеркала цилиндров.

Причина №2: песок, пыль и свечные колодцы

Внешние загрязнения могут попасть в цилиндры через грязные или негерметичные свечные колодцы. Дальше — тот же эффект наждачки. Итогом становится либо гильзовка блока, либо полная замена двигателя.

Причина №3: перегрев

При слишком высокой температуре металл расширяется, и поршень начинает тереться о стенки цилиндра всухую. Это моментально выводит из строя рабочую поверхность, оставляя борозды.

Причина №4: нехватка масла

Низкий уровень масла — одна из самых опасных причин. Смазка перестаёт выполнять защитную функцию, и детали начинают разрушаться от трения. Особенно уязвимы в этом случае алюминиевые моторы.

Причина №5: топливо плохого качества

Хотя встречается реже, некачественное топливо может спровоцировать задиры — особенно в моторах с тонким защитным покрытием цилиндров. Такие часто ставят на автомобили немецких марок. Любое нарушение в составе топлива влияет на микрослой — и привет, царапины.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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