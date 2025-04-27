Цилиндры как наждачка: как возникают задиры в двигателе

Незаметные на первый взгляд, но крайне опасные — задиры на стенках цилиндров могут стать началом конца для двигателя. Эти глубокие царапины приводят к потере компрессии, повышенному расходу масла и, в конечном счёте, дорогостоящему ремонту.
Руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Кузин объяснил, откуда берутся задиры и как не угробить мотор своими же руками.
Одна из самых частых причин — разрушение катализатора. Когда его керамическая структура начинает крошиться, пыль попадает в камеру сгорания и действует как настоящий абразив. В результате — быстрый износ поршней и зеркала цилиндров.
Внешние загрязнения могут попасть в цилиндры через грязные или негерметичные свечные колодцы. Дальше — тот же эффект наждачки. Итогом становится либо гильзовка блока, либо полная замена двигателя.
При слишком высокой температуре металл расширяется, и поршень начинает тереться о стенки цилиндра всухую. Это моментально выводит из строя рабочую поверхность, оставляя борозды.
Низкий уровень масла — одна из самых опасных причин. Смазка перестаёт выполнять защитную функцию, и детали начинают разрушаться от трения. Особенно уязвимы в этом случае алюминиевые моторы.
Хотя встречается реже, некачественное топливо может спровоцировать задиры — особенно в моторах с тонким защитным покрытием цилиндров. Такие часто ставят на автомобили немецких марок. Любое нарушение в составе топлива влияет на микрослой — и привет, царапины.
Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
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