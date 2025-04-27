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Сменил резину — молодец: это этого мало

2:36
Авто

Переход с зимы на весну — настоящий стресс-тест для машины. Температурные качели, грязь, соль и скрытые поломки после морозов делают авто уязвимым. Если ограничиться одной только сменой резины, можно упустить важное — и влететь на ремонт уже летом.

Грязный снег
Фото: Flickr by Mark Turnauckas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грязный снег

Эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова объясняет: весна — не про отдых, а про ревизию машины. Особенно после такой зимы, как в этом году.

Что обязательно сделать весной

1. Глубокая мойка днища и арок
Песко-соляная смесь разъедает металл, забивается в щели и способствует коррозии. Не пожалейте времени — вымойте всё тщательно, особенно арки, пороги и дно.

2. Визуальный осмотр на ржавчину
Заметили пятно? Зачистите, обработайте, закрасьте. Идеально — нанести антикор до следующей зимы.

3. Подвеска под прицелом
Проверьте: амортизаторы, рычаги, втулки, сайлентблоки. Всё, что может пострадать от ям и перепадов температур. Стучит — значит, пора в сервис.

4. Тормоза
Появился свист? Педаль стала "ватной"? Осматривайте диски и колодки. Зимняя соль и сырость могли повлиять на эффективность.

5. Масло и тормозная жидкость
После суровой зимы старое масло может не справиться с весенним теплом. Лучше перейти на более вязкое масло. Заодно проверьте и тормозную жидкость — её кипение чревато отказом тормозов.

6. Салон — не только пыль, но и влага
Выньте ковры, просушите салон, особенно после таяния снега. Под резиновыми ковриками часто скапливается влага — а это путь к гниению.

7. Проверка аккумулятора
Зимой он мог подсесть. Очистите клеммы, замерьте заряд. Если ёмкость просела — зарядите или замените.

8. Кондиционер
Не работает — не факт, что дело в жаре. Часто за зиму уходит фреон. Лучше проверить систему до наступления +30.

Что можно сделать самому

  • Поменять дворники

  • Заменить фильтры

  • Долить жидкости

  • Переобуть колёса (при наличии оборудования)

Но всё, что связано с подвеской, электрикой и климатической системой — лучше доверить проверенному сервису. Экономия здесь может выйти боком.

Уточнения

Подвеска автомобиля — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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