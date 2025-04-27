Питомец в салоне — штраф в кармане: как не нарушить

Казалось бы, что может быть милее — кот на коленях или собака с носом в окне. Но за такую идиллию водителю грозит штраф. И всё потому, что перевозка животных в машине регулируется правилами, как и перевозка груза, предупреждает юрист Анастасия Билялова.
Если животное мешает управлению, перекрывает зеркала или свободно перемещается по салону — это нарушение. За это полагается либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. Особое внимание — ситуации, когда питомец едет:
на передней панели,
на коленях у водителя,
без фиксации в салоне.
1. Мелкие животные (кошки, грызуны, маленькие собаки):
Лучше всего — в переноске или клетке, закреплённой ремнём безопасности на сиденье. Это безопасно и удобно.
2. Крупные собаки:
Используйте специальные удерживающие системы, которые крепятся к подголовнику или точкам фиксации ремня. Это защитит не только питомца, но и водителя в случае резкого торможения.
Билялова подчёркивает: главное — чтобы животное не отвлекало водителя и не мешало обзору. Это не только требование закона, но и элементарная безопасность для всех участников движения.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.