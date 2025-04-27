Питомец в салоне — штраф в кармане: как не нарушить

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Казалось бы, что может быть милее — кот на коленях или собака с носом в окне. Но за такую идиллию водителю грозит штраф. И всё потому, что перевозка животных в машине регулируется правилами, как и перевозка груза, предупреждает юрист Анастасия Билялова.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в машине на переднем сиденье

Почему штрафуют

Если животное мешает управлению, перекрывает зеркала или свободно перемещается по салону — это нарушение. За это полагается либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. Особое внимание — ситуации, когда питомец едет:

на передней панели,

на коленях у водителя,

без фиксации в салоне.

Как правильно перевозить животных

1. Мелкие животные (кошки, грызуны, маленькие собаки):

Лучше всего — в переноске или клетке, закреплённой ремнём безопасности на сиденье. Это безопасно и удобно.

2. Крупные собаки:

Используйте специальные удерживающие системы, которые крепятся к подголовнику или точкам фиксации ремня. Это защитит не только питомца, но и водителя в случае резкого торможения.

Билялова подчёркивает: главное — чтобы животное не отвлекало водителя и не мешало обзору. Это не только требование закона, но и элементарная безопасность для всех участников движения.