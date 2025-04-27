Машина дергается, тормоза слабнут: что творят неотбалансированные колёса

Балансировка колёс — не пустая формальность и не "услуга для галочки". Игнорируя её, водитель рискует не только комфортом, но и кошельком, безопасностью — а иногда и самой машиной.
Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт объяснил, какие именно проблемы подкрадываются, если колёса не отбалансированы правильно.
Первая неприятность — ухудшение контроля над автомобилем. Машина начинает «гулять» по дороге, руль вибрирует, а реакции становятся непредсказуемыми. Особенно опасно на высокой скорости или в экстренных манёврах.
Шины изнашиваются неравномерно, причём быстрее, чем положено. В условиях, когда комплект хорошей резины стоит недёшево, балансировка становится экономией в перспективе.
Из-за дисбаланса страдает вся ходовая часть:
амортизаторы,
сайлентблоки,
ступичные подшипники.
Это приводит к дорогостоящему ремонту. Вместо тысячи рублей за балансировку — десятки тысяч за восстановление подвески.
Несбалансированное колесо бьёт по системе торможения: колодки и диски изнашиваются неровно, тормозной путь увеличивается, а эффективность снижается. В критической ситуации это может стать причиной ДТП.
Машина с несбалансированными колёсами встречает дополнительное сопротивление дороге. Двигателю приходится работать интенсивнее, и в итоге растёт расход топлива.
Сэкономив на балансировке сегодня, можно заплатить втрое больше завтра — и рисковать безопасностью уже сегодня.
Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.