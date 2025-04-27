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Машина дергается, тормоза слабнут: что творят неотбалансированные колёса

1:51
Авто

Балансировка колёс — не пустая формальность и не "услуга для галочки". Игнорируя её, водитель рискует не только комфортом, но и кошельком, безопасностью — а иногда и самой машиной.

шиномонтаж
Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain
шиномонтаж

Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт объяснил, какие именно проблемы подкрадываются, если колёса не отбалансированы правильно.

1. Проблемы с управляемостью

Первая неприятность — ухудшение контроля над автомобилем. Машина начинает «гулять» по дороге, руль вибрирует, а реакции становятся непредсказуемыми. Особенно опасно на высокой скорости или в экстренных манёврах.

2. Ускоренный износ шин

Шины изнашиваются неравномерно, причём быстрее, чем положено. В условиях, когда комплект хорошей резины стоит недёшево, балансировка становится экономией в перспективе.

3. Смерть подвески

Из-за дисбаланса страдает вся ходовая часть:

  • амортизаторы,

  • сайлентблоки,

  • ступичные подшипники.

Это приводит к дорогостоящему ремонту. Вместо тысячи рублей за балансировку — десятки тысяч за восстановление подвески.

4. Проблемы с тормозами

Несбалансированное колесо бьёт по системе торможения: колодки и диски изнашиваются неровно, тормозной путь увеличивается, а эффективность снижается. В критической ситуации это может стать причиной ДТП.

5. Рост расхода топлива

Машина с несбалансированными колёсами встречает дополнительное сопротивление дороге. Двигателю приходится работать интенсивнее, и в итоге растёт расход топлива.

Сэкономив на балансировке сегодня, можно заплатить втрое больше завтра — и рисковать безопасностью уже сегодня.

Уточнения

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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