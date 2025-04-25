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Автобусы СССР. Один день из жизни водителя рейсового ЛАЗ-695

Авто

Для пассажиров — просто поездка. Для водителя — почти спецоперация.

ЛАЗ-695 Малая Вишера
Фото: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЛАЗ-695 Малая Вишера

Управлять рейсовым автобусом в СССР, особенно таким, как ЛАЗ-695, было не столько профессией, сколько стилем жизни. Это не просто "сел — поехал". Это ранние подъёмы, крепкая спина, терпение, техническая смекалка и вечная любовь к своей машине.

05:30 — Подъём и подготовка

Водитель просыпается рано. Перед работой — крепкий чай или кофе, бутерброды в сумку, и на автобазу. Там его уже ждёт автобус — ЛАЗ-695, тот самый "кабанчик" с характерной "мордочкой" и особым запахом кожзаменителя.

06:00 — Предрейсовый осмотр

Обход по кругу: посмотреть, не подтекает ли что-то, проверить колёса, тормоза, свет, двери. Зимой — прогреть двигатель, летом — открыть люки, чтобы не задохнуться в салоне. Машина должна быть готова к дороге — от этого зависит не только расписание, но и безопасность людей.

06:30 — Первый рейс

Маршрут, к примеру, из центра до промзоны. Пассажиры — бабушки с авоськами, рабочие, студенты. Кто-то здоровается по имени, ведь водителя знают как своего. Автобус качается по ухабам, пыль или снег — за окном, но внутри — привычная атмосфера: радио шипит, дети смеются, а водитель сосредоточен, будто хирург.

11:30 — Короткий перерыв

На автостанции — чай из металлического термоса, пару слов с диспетчером и другими водителями. Обмен новостями, шутки, взгляд на двигатель — вдруг капает масло. "Ничего, до конца смены дойдём" — привычная фраза.

13:30 — Обед на колёсах

Если повезёт — заехать в столовую. Если нет — подогретый котлетный бутерброд на приборной панели и пара глотков воды. Отдых? Только для автобуса — водитель всегда настороже.

С 16:00 — Последние рейсы

Сперва развезти рабочих домой. Потом пассажиров меньше, а дороги хуже. Особенно зимой — лёд, метель, ноль видимости. Но автобус идёт, словно чувствует руку мастера. Иногда — неожиданные остановки: помочь пассажиру, подкачать колесо, долить тосол из канистры под сиденьем.

21:00 — Возвращение на базу

Машина въезжает на стоянку устало. Ещё раз — по кругу: глушим двигатель, закрываем клапаны, сдаём путевой лист. Диспетчер кивает — всё нормально, отработал как надо.

Домой

Ужин, телевизор, разговоры о работе. Завтра всё повторится. Ведь автобус ждёт. И люди ждут. А водитель — он не просто рулит. Он держит маршрут, как капитан — курс корабля.

Один день водителя советского автобуса — это не только про дорогу. Это про ответственность, выносливость, заботу о пассажирах и любовь к своей машине. И, конечно, про ЛАЗ-695 — автобус, ставший символом междугородней жизни всего Союза.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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