Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орехи, которые могут навредить: когда суперфуд становится опасным
Жир в кухне — это не просто грязь, а настоящее оружие! Узнайте, как с ним бороться
Мейн-кун может быть опасным? Скрытые стороны характера породы
Когда специи вредят больше, чем помогают: ловушки для кулинара
Ополаскиватель из кухни, который творит чудеса с тёмными волосами
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Как потерять сантиметры на бёдрах, не тратя ни минуты на спортзал: простая практика для фигуры и здоровья
Урожай на грани: какие ошибки превращают почву в пустыню
Картофельный эксперимент: Белоруссия отправит 15 новых сортов на Сахалин

Ток пошёл — мозги сгорели: когда помощь аккумулятора оборачивается бедой

1:36
Авто

У многих автовладельцев "прикурить" от соседа — это первое, что приходит в голову при разрядившемся аккумуляторе. Пара проводов — и мотор снова оживает. Но на современных машинах этот старый трюк может закончиться ремонтом на десятки тысяч рублей.

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

В каких случаях "прикуривание" — табу

Есть несколько ситуаций, при которых попытка оживить машину от другого аккумулятора не просто бесполезна, а реально опасна:

  • Аккумулятор повреждён. Вздутие, потёки, трещины, ржавые клеммы — сигнал "не трогай".

  • Разное напряжение. Подключить 12-вольтовый легковой авто к 24-вольтовому грузовику — верный путь к сожжённой электрике.

  • Слишком разная ёмкость. Не стоит пытаться оживить внедорожник от малолитражки. Оба останутся без заряда.

  • Мощный стартер. У дизелей — особенно. "Маленький донор" может перегреться.

  • Проблема не в АКБ. Если дело в зажигании или топливе — провода не помогут.

  • Есть запрет в инструкции. Некоторые машины прямо запрещают "прикуривание" — риск выхода из строя блоков управления слишком высок.

Какие машины особенно уязвимы

  • Гибриды (Toyota Prius, Lexus RX). У них — сложная схема с высоковольтной батареей.

  • Модели с системой Start-Stop (BMW, Mercedes, Audi). Установлены чувствительные AGM/EFB-батареи.

  • Премиальные авто (Porsche, Land Rover, Volvo). Сложная электроника может "полететь" от скачка напряжения.

Также под угрозой:

  • бизнес-седаны: Toyota Camry, Mazda 6

  • современные кроссоверы: Honda CR-V, Nissan Qashqai, Suzuki Vitara

  • премиум-линейки: Audi A4, Jaguar XF и др.

Интересно, что даже донор может пострадать, если он — "умный" автомобиль. Сложные системы контроля заряда и управления батареей есть даже у Hyundai Sonata или Kia Sportage.

Что делать

Не уверены? Читайте инструкцию. А в идеале — вызывайте профессионалов или используйте портативный пусковой бустер. Один неверный контакт — и у вас не только не заведётся машина, но и сгорит половина блока управления.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Новости спорта
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц Аудио 
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Домашние животные
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу Аудио 
Секрет раскрыт: как обычный яблочный уксус творит чудеса с вашим здоровьем
Здоровье
Секрет раскрыт: как обычный яблочный уксус творит чудеса с вашим здоровьем Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Последние материалы
Нет грабежу на пляжах: пляж Маратхи диктует свои условия — оазис экономии
Листья гниют, кусты пропадают: план срочной реанимации огурцов
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
7 натуральных способов сжигать жир без диет и чудо-пилюль
Неуловимые любимцы: кого люди обходят стороной в приютах
Не покупайте химические средства! Удивительный способ почистить стиралку без химии
Россияне, будьте готовы! График выплат пенсий изменится уже в мае
Семена в овощах: какая находка в магазине подарит вам новый сорт
Штраф за стиль: что грозит за лишние миллиметры тонировки
Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.