Ток пошёл — мозги сгорели: когда помощь аккумулятора оборачивается бедой

У многих автовладельцев "прикурить" от соседа — это первое, что приходит в голову при разрядившемся аккумуляторе. Пара проводов — и мотор снова оживает. Но на современных машинах этот старый трюк может закончиться ремонтом на десятки тысяч рублей.
Есть несколько ситуаций, при которых попытка оживить машину от другого аккумулятора не просто бесполезна, а реально опасна:
Аккумулятор повреждён. Вздутие, потёки, трещины, ржавые клеммы — сигнал "не трогай".
Разное напряжение. Подключить 12-вольтовый легковой авто к 24-вольтовому грузовику — верный путь к сожжённой электрике.
Слишком разная ёмкость. Не стоит пытаться оживить внедорожник от малолитражки. Оба останутся без заряда.
Мощный стартер. У дизелей — особенно. "Маленький донор" может перегреться.
Проблема не в АКБ. Если дело в зажигании или топливе — провода не помогут.
Есть запрет в инструкции. Некоторые машины прямо запрещают "прикуривание" — риск выхода из строя блоков управления слишком высок.
Гибриды (Toyota Prius, Lexus RX). У них — сложная схема с высоковольтной батареей.
Модели с системой Start-Stop (BMW, Mercedes, Audi). Установлены чувствительные AGM/EFB-батареи.
Премиальные авто (Porsche, Land Rover, Volvo). Сложная электроника может "полететь" от скачка напряжения.
Также под угрозой:
бизнес-седаны: Toyota Camry, Mazda 6
современные кроссоверы: Honda CR-V, Nissan Qashqai, Suzuki Vitara
премиум-линейки: Audi A4, Jaguar XF и др.
Интересно, что даже донор может пострадать, если он — "умный" автомобиль. Сложные системы контроля заряда и управления батареей есть даже у Hyundai Sonata или Kia Sportage.
Не уверены? Читайте инструкцию. А в идеале — вызывайте профессионалов или используйте портативный пусковой бустер. Один неверный контакт — и у вас не только не заведётся машина, но и сгорит половина блока управления.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.