Ток пошёл — мозги сгорели: когда помощь аккумулятора оборачивается бедой

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У многих автовладельцев "прикурить" от соседа — это первое, что приходит в голову при разрядившемся аккумуляторе. Пара проводов — и мотор снова оживает. Но на современных машинах этот старый трюк может закончиться ремонтом на десятки тысяч рублей.

Фото: Freepik by jcomp Прикуривание автомобиля

В каких случаях "прикуривание" — табу

Есть несколько ситуаций, при которых попытка оживить машину от другого аккумулятора не просто бесполезна, а реально опасна:

Аккумулятор повреждён. Вздутие, потёки, трещины, ржавые клеммы — сигнал "не трогай".

Разное напряжение. Подключить 12-вольтовый легковой авто к 24-вольтовому грузовику — верный путь к сожжённой электрике.

Слишком разная ёмкость. Не стоит пытаться оживить внедорожник от малолитражки. Оба останутся без заряда.

Мощный стартер. У дизелей — особенно. "Маленький донор" может перегреться.

Проблема не в АКБ. Если дело в зажигании или топливе — провода не помогут.

Есть запрет в инструкции. Некоторые машины прямо запрещают "прикуривание" — риск выхода из строя блоков управления слишком высок.

Какие машины особенно уязвимы

Гибриды (Toyota Prius, Lexus RX). У них — сложная схема с высоковольтной батареей.

Модели с системой Start-Stop (BMW, Mercedes, Audi). Установлены чувствительные AGM/EFB-батареи.

Премиальные авто (Porsche, Land Rover, Volvo). Сложная электроника может "полететь" от скачка напряжения.

Также под угрозой:

бизнес-седаны: Toyota Camry, Mazda 6

современные кроссоверы: Honda CR-V, Nissan Qashqai, Suzuki Vitara

премиум-линейки: Audi A4, Jaguar XF и др.

Интересно, что даже донор может пострадать, если он — "умный" автомобиль. Сложные системы контроля заряда и управления батареей есть даже у Hyundai Sonata или Kia Sportage.

Что делать

Не уверены? Читайте инструкцию. А в идеале — вызывайте профессионалов или используйте портативный пусковой бустер. Один неверный контакт — и у вас не только не заведётся машина, но и сгорит половина блока управления.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



