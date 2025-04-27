Штраф за стиль: что грозит за лишние миллиметры тонировки

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Любители "наглухо чёрных" стёкол часто забывают: тонировка — не только про стиль, но и про правила. И хотя штраф за нарушение — всего 500 рублей, последствия могут оказаться неприятнее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тонировка

Что можно, а что нет

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил главные правила:

Задние стёкла - можно тонировать полностью. Хочешь — в зеркало ничего не видно, пожалуйста.

Передние боковые - обязательно должны пропускать не менее 70% света. То есть допустимое затемнение — только 30%.

Лобовое стекло - только полоска в верхней части (тот самый "козырёк"). Остальная поверхность должна быть прозрачной на 100%.

Никаких оправданий, вроде "мне так комфортнее", не работает — инспекторы проверяют светопропускание замером и сразу выписывают штраф.

Почему это важно

Эти нормы придуманы не для бюрократии, а ради безопасности: чтобы водитель мог видеть в зеркала в любое время суток — особенно в темноте и при плохой погоде.

Даже легкая плёнка на лобовом стекле может искажать картинку, особенно ночью при встречном свете. А с сильно тонированными боковыми — велик риск не заметить пешехода или велосипедиста сбоку.

Штраф — мизер, но может аукнуться

Формально — наказание всего 500 рублей.

Но:

Инспектор может повторно остановить - и снова выписать штраф, если плёнка не снята.

Могут потребовать устранить нарушение на месте.

В редких случаях — задержка ТС и эвакуация.

Так что лучше один раз правильно затонировать — и больше не ловить лишних проблем.