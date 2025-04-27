Штраф за стиль: что грозит за лишние миллиметры тонировки

Любители "наглухо чёрных" стёкол часто забывают: тонировка — не только про стиль, но и про правила. И хотя штраф за нарушение — всего 500 рублей, последствия могут оказаться неприятнее.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напомнил главные правила:
Задние стёкла - можно тонировать полностью. Хочешь — в зеркало ничего не видно, пожалуйста.
Передние боковые - обязательно должны пропускать не менее 70% света. То есть допустимое затемнение — только 30%.
Лобовое стекло - только полоска в верхней части (тот самый "козырёк"). Остальная поверхность должна быть прозрачной на 100%.
Никаких оправданий, вроде "мне так комфортнее", не работает — инспекторы проверяют светопропускание замером и сразу выписывают штраф.
Эти нормы придуманы не для бюрократии, а ради безопасности: чтобы водитель мог видеть в зеркала в любое время суток — особенно в темноте и при плохой погоде.
Даже легкая плёнка на лобовом стекле может искажать картинку, особенно ночью при встречном свете. А с сильно тонированными боковыми — велик риск не заметить пешехода или велосипедиста сбоку.
Формально — наказание всего 500 рублей.
Но:
Инспектор может повторно остановить - и снова выписать штраф, если плёнка не снята.
Могут потребовать устранить нарушение на месте.
В редких случаях — задержка ТС и эвакуация.
Так что лучше один раз правильно затонировать — и больше не ловить лишних проблем.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.