Очки, от которых темнеет в глазах: как дешёвый аксессуар рушит зрение

Многие водители уверены: солнцезащитные очки — просто модный аксессуар и защита от бликов. Но на деле, дёшево купленные очки могут не спасти, а наоборот — навредить глазам. Причём незаметно, но серьёзно.
Об этом предупреждает доктор оптометрии Наталья Ринская. Особенно актуальна тема для автомобилистов, которые носят тёмные очки в солнечную погоду на трассе.
По словам врача, чтобы очки действительно защищали зрение, на линзах должен быть ультрафиолетовый фильтр с индексом UV400. Он блокирует вредное излучение, которое способно повредить сетчатку.
Но вот в чём подвох: производители дешёвых очков могут утверждать, что фильтр есть, хотя на деле его нет. Визуально это никак не определить.
Когда человек надевает тёмные очки без UV-фильтра, его зрачки расширяются — ведь поступает меньше света. Но если фильтра нет, то вредный ультрафиолет беспрепятственно проникает внутрь глаза, как через открытую дверь. И воздействует ещё сильнее, чем без очков вообще.
Напряжение глаз
Слезотечение
Головные боли
Постепенное разрушение сетчатки
Ринская подчёркивает: особенно уязвимы водители, которые часами находятся на солнце. Глаза страдают в режиме нон-стоп, даже если кажется, что всё нормально.
Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. Для людей с плохим зрением выпускают солнцезащитные очки с диоптриям или очки со стёклами-хамелеон (фотохромными линзами).
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.