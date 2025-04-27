Очки, от которых темнеет в глазах: как дешёвый аксессуар рушит зрение

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Многие водители уверены: солнцезащитные очки — просто модный аксессуар и защита от бликов. Но на деле, дёшево купленные очки могут не спасти, а наоборот — навредить глазам. Причём незаметно, но серьёзно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Об этом предупреждает доктор оптометрии Наталья Ринская. Особенно актуальна тема для автомобилистов, которые носят тёмные очки в солнечную погоду на трассе.

Вся суть в фильтре UV400

По словам врача, чтобы очки действительно защищали зрение, на линзах должен быть ультрафиолетовый фильтр с индексом UV400. Он блокирует вредное излучение, которое способно повредить сетчатку.

Но вот в чём подвох: производители дешёвых очков могут утверждать, что фильтр есть, хотя на деле его нет. Визуально это никак не определить.

Почему это опасно

Когда человек надевает тёмные очки без UV-фильтра, его зрачки расширяются — ведь поступает меньше света. Но если фильтра нет, то вредный ультрафиолет беспрепятственно проникает внутрь глаза, как через открытую дверь. И воздействует ещё сильнее, чем без очков вообще.

Последствия — не сразу, но навсегда

Напряжение глаз

Слезотечение

Головные боли

Постепенное разрушение сетчатки

Ринская подчёркивает: особенно уязвимы водители, которые часами находятся на солнце. Глаза страдают в режиме нон-стоп, даже если кажется, что всё нормально.

Уточнения

Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. Для людей с плохим зрением выпускают солнцезащитные очки с диоптриям или очки со стёклами-хамелеон (фотохромными линзами).



