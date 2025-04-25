Летний дождь, зимняя беда: как трасса превращается в каток

2:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, что летний дождик — ерунда, особенно если вы на трассе, в уверенной машине, и с хорошими шинами. Но именно в этот момент дорога становится похожа на каток, и даже опытный водитель может не понять, как всё пошло не так.

Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Езда по трассе в дождь

Самый опасный момент — не ливень, а первые капли

Когда раскалённый асфальт встречает дождь, на его поверхности образуется тонкая и скользкая плёнка. В ней — пыль, грязь, остатки масла, резиновая крошка от шин. Сцепление падает резко. И это не ощущается — пока машину не начинает уводить вбок.

Парадоксально, но самая опасная часть дождя — это первые 15-20 минут. Потом грязь смывается, сцепление частично восстанавливается. А вот в начале — дорожное покрытие словно натёрли мылом.

Что происходит: эффект аквапланирования

Автомобиль буквально всплывает на водяной подушке, и шины теряют контакт с дорогой. Машина не слушается руля, не реагирует на тормоз, и водитель чувствует: "что-то не так". Но это "что-то" уже может стоить заноса, выезда на встречку или вылета с трассы.

Никакая электроника, даже полный привод и самые крутые покрышки, не смогут спасти, если скорость не сброшена заранее.

Что делать

Снижайте скорость сразу, как только начинается дождь.

Оптимальная скорость в первые 15 минут — не выше 80-90 км/ч.

Избегайте резких манёвров, торможений и перестроений.

Держитесь подальше от машин — особенно грузовиков и автобусов, которые могут забрызгать или затормозить неожиданно.

Будьте особенно осторожны на мостах, съездах и поворотах — там асфальт охлаждается неравномерно и скользит сильнее.

И главное — не переоценивайте себя и автомобиль. Умение предсказать, где начнётся занос, — не признак мастерства. А вот умение не попасть в эту ситуацию — да.

Уточнения

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта.

