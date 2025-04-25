Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Дайан Китон сделала белую кухню самой яркой частью дома — и вы можете повторить
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников

Летний дождь, зимняя беда: как трасса превращается в каток

2:04
Авто

Кажется, что летний дождик — ерунда, особенно если вы на трассе, в уверенной машине, и с хорошими шинами. Но именно в этот момент дорога становится похожа на каток, и даже опытный водитель может не понять, как всё пошло не так.

Езда по трассе в дождь
Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Езда по трассе в дождь

Самый опасный момент — не ливень, а первые капли

Когда раскалённый асфальт встречает дождь, на его поверхности образуется тонкая и скользкая плёнка. В ней — пыль, грязь, остатки масла, резиновая крошка от шин. Сцепление падает резко. И это не ощущается — пока машину не начинает уводить вбок.

Парадоксально, но самая опасная часть дождя — это первые 15-20 минут. Потом грязь смывается, сцепление частично восстанавливается. А вот в начале — дорожное покрытие словно натёрли мылом.

Что происходит: эффект аквапланирования

Автомобиль буквально всплывает на водяной подушке, и шины теряют контакт с дорогой. Машина не слушается руля, не реагирует на тормоз, и водитель чувствует: "что-то не так". Но это "что-то" уже может стоить заноса, выезда на встречку или вылета с трассы.

Никакая электроника, даже полный привод и самые крутые покрышки, не смогут спасти, если скорость не сброшена заранее.

Что делать

  • Снижайте скорость сразу, как только начинается дождь.

  • Оптимальная скорость в первые 15 минут — не выше 80-90 км/ч.

  • Избегайте резких манёвров, торможений и перестроений.

  • Держитесь подальше от машин — особенно грузовиков и автобусов, которые могут забрызгать или затормозить неожиданно.

  • Будьте особенно осторожны на мостах, съездах и поворотах — там асфальт охлаждается неравномерно и скользит сильнее.

И главное — не переоценивайте себя и автомобиль. Умение предсказать, где начнётся занос, — не признак мастерства. А вот умение не попасть в эту ситуацию — да.

Уточнения

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Ян Абрамов ликует: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу
Горох на вашем участке: какие сорта позволят собирать урожай в рекордные сроки
Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников
Двусторонний диалог: фермеры смогут разговаривать с растениями
Модный бьюти-тренд: как скрытое мелирование визуально утроит объём волос
Где шашлык — прибыль, а не отдых: бизнес-маевка по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.