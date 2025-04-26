Две иконки, два сценария: что означают жёлтая и красная маслёнки на панели авто

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Если на приборной панели машина вспыхнула иконка с маслёнкой — не спешите паниковать, но и игнорировать это нельзя. Особенно если вы уверены, что датчик давления и датчик уровня масла — одно и то же. Спойлер: это разные устройства с разной миссией. И путаница между ними может дорого обойтись.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель автомобиля

Датчик уровня масла — не у всех и не всегда

Этот датчик отвечает за контроль объёма масла в двигателе. Проще говоря — сколько масла осталось в системе. Если уровень ниже нормы, на дисплее (если он есть) появится предупреждение. Однако в большинстве автомобилей его попросту нет — вместо него используют масляный щуп, которым нужно проверять масло вручную.

Если же датчик установлен, он отображает данные на экране бортового компьютера и позволяет водителю без заморочек узнать, пора ли доливать.

Датчик давления — есть у всех

А вот датчик давления масла присутствует в любом авто. Он следит, чтобы масло поступало ко всем узлам двигателя с нужным давлением. Это важно: если давление упадёт, двигатель начнёт изнашиваться стремительно — буквально на глазах.

Когда этот датчик фиксирует проблему, он включает красную маслёнку — тревожный сигнал, игнорировать который нельзя ни в коем случае.

Что делать, если загорелась маслёнка

При работающем двигателе это может означать:

низкий уровень масла

падение давления в системе смазки

Порядок действий:

Остановитесь и проверьте уровень масла. Если он низкий — долейте. Если после доливки индикатор не гаснет — срочно глушите двигатель и вызывайте эвакуатор.

Продолжать движение — значит рисковать мотором. Возможны масляное голодание, клин поршней и капитальный ремонт.

Кстати: в некоторых автомобилях две маслёнки — жёлтая и красная. Жёлтая сообщает о недостатке масла, красная — о давлении. Их сигналы нельзя путать.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



