Битва за кольца: поможет ли химия вернуть компрессию

Если мотор вдруг начал "есть масло" — паниковать рано, но и тянуть нельзя. Многие водители в таких случаях хватаются за раскоксовку — мол, дешево, быстро, эффективно. Но помогает ли это на деле? И всегда ли?
Эксперт "За рулем" Алексей Ревин расставил точки над "i": закоксовка — это симптом, а не диагноз. И лечить её нужно с умом.
Закоксовка — это отложения, мешающие нормальной работе маслосъёмных и компрессионных колец.
Причины, по которым они появляются:
Неправильное или поддельное масло
Слишком вязкое или некачественное масло задерживается в кольцах, перегревается и превращается в твёрдый налёт. У подделок — ноль моющих присадок. Итог: грязь, нагар, перегрев.
Редкая замена масла
Даже лучшее масло теряет свойства со временем. Оно густеет, хуже очищает и не защищает детали от перегрева. В российских условиях менять масло стоит чаще, чем советует инструкция.
Перегрев двигателя
Даже если двигатель не кипит, но работает на повышенной температуре — это уже плохо. Перегретое масло быстрее деградирует, превращаясь в липкий кокс.
Плохие фильтры
Пыль через воздушный фильтр и частицы металла из-за плохого масляного — это прямая дорога к закоксовке цилиндров и колец.
Некачественное топливо
Смолистые примеси откладываются в поршнях и клапанах, мешая нормальной работе двигателя.
Прежде чем идти в магазин за волшебной жидкостью, нужно понять: где реальная причина расхода масла?
Эндоскопия цилиндров. Задиры, царапины? Никакая химия не поможет — только капитальный ремонт.
Состояние турбокомпрессора. Масло может уходить в турбину, особенно при износе уплотнений.
Проверка вентиляции картера. Неисправность системы создаёт избыточное давление, выдавливающее масло в цилиндры.
Внешние течи. Протекающие прокладки и сальники легко спутать с "прожорливым" мотором.
Если всё это исключено — раскоксовка может реально сработать.
1. Через свечные отверстия
Самый мощный способ. Средство заливается прямо в цилиндры, двигатель "отстаивается", кольца очищаются. Особенно эффективны пенные составы — они проникают глубоко, очищают даже клапаны. Обязательно меняйте масло после процедуры.
2. Через систему смазки
Добавка к маслу очищает детали прямо во время работы двигателя. Метод мягче, без разборки. Но если закоксовка серьёзная — эффект слабее.
3. Через топливную систему
Добавки заливаются в бак или подаются во впуск. Хорошо очищает камеру сгорания и клапаны, но почти не доходит до маслосъёмных колец. Лучше использовать как профилактику, а не лечение.
Если расход масла стал проблемой — не лечите "на глаз". Иногда правильная диагностика может сэкономить не только деньги, но и сам двигатель.
По́ршень — подвижная деталь поршневых машин (паровых машин, насосов, компрессоров и поршневых двигателей внутреннего сгорания), перекрывающая поперечное сечение её цилиндра и перемещающаяся вдоль его оси. В двигателях, силовых цилиндрах и прессах поршень передаёт давление рабочего тела (газа или жидкости) движущимся частям; в некоторых типах двигателей поршень выполняет также и газораспределительные функции.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?