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Битва за кольца: поможет ли химия вернуть компрессию

3:21
Авто

Если мотор вдруг начал "есть масло" — паниковать рано, но и тянуть нельзя. Многие водители в таких случаях хватаются за раскоксовку — мол, дешево, быстро, эффективно. Но помогает ли это на деле? И всегда ли?

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Эксперт "За рулем" Алексей Ревин расставил точки над "i": закоксовка — это симптом, а не диагноз. И лечить её нужно с умом.

Почему закоксовывается двигатель

Закоксовка — это отложения, мешающие нормальной работе маслосъёмных и компрессионных колец.

Причины, по которым они появляются:

  1. Неправильное или поддельное масло
    Слишком вязкое или некачественное масло задерживается в кольцах, перегревается и превращается в твёрдый налёт. У подделок — ноль моющих присадок. Итог: грязь, нагар, перегрев.

  2. Редкая замена масла
    Даже лучшее масло теряет свойства со временем. Оно густеет, хуже очищает и не защищает детали от перегрева. В российских условиях менять масло стоит чаще, чем советует инструкция.

  3. Перегрев двигателя
    Даже если двигатель не кипит, но работает на повышенной температуре — это уже плохо. Перегретое масло быстрее деградирует, превращаясь в липкий кокс.

  4. Плохие фильтры
    Пыль через воздушный фильтр и частицы металла из-за плохого масляного — это прямая дорога к закоксовке цилиндров и колец.

  5. Некачественное топливо
    Смолистые примеси откладываются в поршнях и клапанах, мешая нормальной работе двигателя.

Когда раскоксовка бессильна

Прежде чем идти в магазин за волшебной жидкостью, нужно понять: где реальная причина расхода масла?

  • Эндоскопия цилиндров. Задиры, царапины? Никакая химия не поможет — только капитальный ремонт.

  • Состояние турбокомпрессора. Масло может уходить в турбину, особенно при износе уплотнений.

  • Проверка вентиляции картера. Неисправность системы создаёт избыточное давление, выдавливающее масло в цилиндры.

  • Внешние течи. Протекающие прокладки и сальники легко спутать с "прожорливым" мотором.

Если всё это исключено — раскоксовка может реально сработать.

Какие бывают раскоксовки

1. Через свечные отверстия
Самый мощный способ. Средство заливается прямо в цилиндры, двигатель "отстаивается", кольца очищаются. Особенно эффективны пенные составы — они проникают глубоко, очищают даже клапаны. Обязательно меняйте масло после процедуры.

2. Через систему смазки
Добавка к маслу очищает детали прямо во время работы двигателя. Метод мягче, без разборки. Но если закоксовка серьёзная — эффект слабее.

3. Через топливную систему
Добавки заливаются в бак или подаются во впуск. Хорошо очищает камеру сгорания и клапаны, но почти не доходит до маслосъёмных колец. Лучше использовать как профилактику, а не лечение.

Если расход масла стал проблемой — не лечите "на глаз". Иногда правильная диагностика может сэкономить не только деньги, но и сам двигатель.

Уточнения

По́ршень — подвижная деталь поршневых машин (паровых машин, насосов, компрессоров и поршневых двигателей внутреннего сгорания), перекрывающая поперечное сечение её цилиндра и перемещающаяся вдоль его оси. В двигателях, силовых цилиндрах и прессах поршень передаёт давление рабочего тела (газа или жидкости) движущимся частям; в некоторых типах двигателей поршень выполняет также и газораспределительные функции. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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