Самара с мотором от Porsche: советский автомобильный рок-н-ролл

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Lada Samara — это не просто автомобиль. Это зеркало времени, ностальгия на колёсах и воплощение того, каким хотел быть советский автопром: современным, смелым, узнаваемым.

Фото: wikimedia by Raf24~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada_Samara_2114

Немецкий след в советском проекте

Вопреки мифам, первым переднеприводным авто в СССР был не ВАЗ-2108, а ЛуАЗ-969. Но именно Samara стала первой серийной машиной с передним приводом, разработанной с нуля. Причём в её создании участвовали специалисты Porsche, которые дорабатывали конструкцию, помогали с техническими решениями — пусть и не вмешивались в дизайн.

"Зубило", которое всё изменило

В 1984 году мир увидел первый автомобиль нового семейства — ВАЗ-2108 "Спутник". Для зарубежного рынка он получил имя Samara, звучное и запоминающееся. За острые линии кузова модель прозвали "зубило". Она поразила динамикой и управляемостью — качествами, которыми советские машины до этого похвастаться не могли.

Легендарная "вишнёвая девятка"

Через три года появилась пятидверная ВАЗ-2109 — удобная, практичная и сразу ставшая культовой. Символом она стала не только благодаря форме, но и цвету: фирменная "вишня" навсегда вошла в сознание благодаря хитам группы "Комбинация".

Эксперименты девяностых

В 90-е Samara буквально не знала границ: её превращали в кабриолеты, лимузины, родстеры, а в одной из версий появился настоящий двигатель от Porsche. Самым экзотическим проектом стала Samara T3 — внедорожный монстр, построенный на базе Porsche 959 для легендарного "Париж-Дакар". Помимо спортивных версий были и практичные: Lada Baltic с подушками безопасности, Tarzan с полным приводом, и даже внедорожные Victory.

Вторая жизнь и прощание

В конце 90-х Samara пережила рестайлинг. Свет увидели ВАЗ-2113, 2114 и 2115 — с обновлённой внешностью, электропакетом и более современными моторами. Но с выходом новых моделей вроде Kalina и Granta интерес к Samara угас. Последний автомобиль семейства сошёл с конвейера в декабре 2013 года.

Самая живая классика

За почти три десятилетия было выпущено свыше 5 миллионов экземпляров Samara. Она учила ездить, открывала путь в автоспорт, была первой машиной в жизни сотен тысяч семей. Простая, крепкая, незаменимая. Даже сегодня её можно встретить на дорогах — и она всё так же уверенно держится на ходу.

Уточнения

Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. Штаб-квартира и основной завод находятся в Штутгарте, Германия.

