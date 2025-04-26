Самара с мотором от Porsche: советский автомобильный рок-н-ролл

Lada Samara — это не просто автомобиль. Это зеркало времени, ностальгия на колёсах и воплощение того, каким хотел быть советский автопром: современным, смелым, узнаваемым.
Вопреки мифам, первым переднеприводным авто в СССР был не ВАЗ-2108, а ЛуАЗ-969. Но именно Samara стала первой серийной машиной с передним приводом, разработанной с нуля. Причём в её создании участвовали специалисты Porsche, которые дорабатывали конструкцию, помогали с техническими решениями — пусть и не вмешивались в дизайн.
В 1984 году мир увидел первый автомобиль нового семейства — ВАЗ-2108 "Спутник". Для зарубежного рынка он получил имя Samara, звучное и запоминающееся. За острые линии кузова модель прозвали "зубило". Она поразила динамикой и управляемостью — качествами, которыми советские машины до этого похвастаться не могли.
Через три года появилась пятидверная ВАЗ-2109 — удобная, практичная и сразу ставшая культовой. Символом она стала не только благодаря форме, но и цвету: фирменная "вишня" навсегда вошла в сознание благодаря хитам группы "Комбинация".
В 90-е Samara буквально не знала границ: её превращали в кабриолеты, лимузины, родстеры, а в одной из версий появился настоящий двигатель от Porsche. Самым экзотическим проектом стала Samara T3 — внедорожный монстр, построенный на базе Porsche 959 для легендарного "Париж-Дакар". Помимо спортивных версий были и практичные: Lada Baltic с подушками безопасности, Tarzan с полным приводом, и даже внедорожные Victory.
В конце 90-х Samara пережила рестайлинг. Свет увидели ВАЗ-2113, 2114 и 2115 — с обновлённой внешностью, электропакетом и более современными моторами. Но с выходом новых моделей вроде Kalina и Granta интерес к Samara угас. Последний автомобиль семейства сошёл с конвейера в декабре 2013 года.
За почти три десятилетия было выпущено свыше 5 миллионов экземпляров Samara. Она учила ездить, открывала путь в автоспорт, была первой машиной в жизни сотен тысяч семей. Простая, крепкая, незаменимая. Даже сегодня её можно встретить на дорогах — и она всё так же уверенно держится на ходу.
Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. Штаб-квартира и основной завод находятся в Штутгарте, Германия.
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