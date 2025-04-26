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Шофёр — это не водитель: чем отличается тот, кто рулит, от того, кто служит машине

1:48
Авто

Кажется, что "шофёр" и "водитель" — это одно и то же. Мол, оба крутят руль, жмут педали и возят людей. Но стоит копнуть чуть глубже — и разница становится поразительно очевидной. Эти два понятия похожи только на первый взгляд.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Кто такой водитель

С юридической точки зрения, водитель — это любой, кто управляет транспортом. Личная машина, служебный авто, арендованный каршеринг — не важно. Сел за руль — ты водитель. Даже без прав, формально ты всё равно водитель… только нарушающий закон.

Это понятие охватывает всех: от новичка до профессионала. Главное — сам факт управления. Никаких дополнительных навыков, обязанностей или опыта оно не предполагает.

А кто тогда шофёр

А вот шофёр — это уже не просто человек за рулём. Это — профессия. Термин пришёл из тех времён, когда автомобиль был диковинкой и роскошью. Тогда шофёр был личным сотрудником владельца: не только вёз, но и чинил, мыл, обслуживал и даже открывал дверь.

Сегодня значение изменилось, но суть осталась. Шофёр — это профессионал. Он разбирается в технике, может устранить поломку прямо на обочине, следит за состоянием авто и зачастую выполняет больше обязанностей, чем просто вождение.

Главное различие

Водитель — это любой, кто умеет крутить руль. Шофёр — это тот, кто живёт автомобилем, знает его изнутри и ухаживает за ним как за партнёром.

Разница между ними — как между человеком, умеющим пользоваться компьютером, и системным администратором. Первый просто работает, второй — спасает, когда всё ломается.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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